https://ria.ru/20231228/orlan-1918817472.html

В Мордовии нашли краснокнижного орлана-белохвоста с переломами

В Мордовии нашли краснокнижного орлана-белохвоста с переломами - РИА Новости, 28.12.2023

В Мордовии нашли краснокнижного орлана-белохвоста с переломами

Краснокнижного орлана-белохвоста со сломанным крылом нашли в Мордовии, ему предстоит сложная хирургическая операция, сообщило межрегиональное управление... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:23

2023-12-28T17:23

2023-12-28T17:23

ардатовский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Краснокнижного орлана-белохвоста со сломанным крылом нашли в Мордовии, ему предстоит сложная хирургическая операция, сообщило межрегиональное управление Росприроднадзора. Больную хищную птицу поймали у дороги в Ардатовском районе Мордовии местные жители. Они доставили ее в городской зоопарк, где было установлено, что это орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. "Во время обследования птицы на местной ветеринарной станции ей поставили диагноз - перелом крыла и два перелома бедра со смещением. В связи с тем, что орлану требуется проведение сложной хирургической операции и специфическое лечение, которое невозможно организовать в лечебных учреждениях республики... инспекторы управления Росприроднадзора... организовали доставку травмированного орлана-белохвоста на лечение в Центр реабилитации диких птиц "Воронье Гнездо" во Владимирской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что длительный переезд во Владимирскую область был организован максимально бережно и со всеми возможными мерами предосторожности, чтобы не произошло повторного травмирования птицы. Сейчас орлан-белохвост находится под наблюдением врачей, его готовят к операции. После чего птице предстоит долгий период реабилитации. .

ардатовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ардатовский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)