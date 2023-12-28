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В Мордовии нашли краснокнижного орлана-белохвоста с переломами
В Мордовии нашли краснокнижного орлана-белохвоста с переломами - РИА Новости, 28.12.2023
В Мордовии нашли краснокнижного орлана-белохвоста с переломами
Краснокнижного орлана-белохвоста со сломанным крылом нашли в Мордовии, ему предстоит сложная хирургическая операция, сообщило межрегиональное управление... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:23
2023-12-28T17:23
2023-12-28T17:23
ардатовский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918815954_0:0:376:212_1920x0_80_0_0_68c4dc80d6fe0eee82f05b2b29fd98ee.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Краснокнижного орлана-белохвоста со сломанным крылом нашли в Мордовии, ему предстоит сложная хирургическая операция, сообщило межрегиональное управление Росприроднадзора. Больную хищную птицу поймали у дороги в Ардатовском районе Мордовии местные жители. Они доставили ее в городской зоопарк, где было установлено, что это орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. "Во время обследования птицы на местной ветеринарной станции ей поставили диагноз - перелом крыла и два перелома бедра со смещением. В связи с тем, что орлану требуется проведение сложной хирургической операции и специфическое лечение, которое невозможно организовать в лечебных учреждениях республики... инспекторы управления Росприроднадзора... организовали доставку травмированного орлана-белохвоста на лечение в Центр реабилитации диких птиц "Воронье Гнездо" во Владимирской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что длительный переезд во Владимирскую область был организован максимально бережно и со всеми возможными мерами предосторожности, чтобы не произошло повторного травмирования птицы. Сейчас орлан-белохвост находится под наблюдением врачей, его готовят к операции. После чего птице предстоит долгий период реабилитации. .
ардатовский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ардатовский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Ардатовский район, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Мордовии нашли краснокнижного орлана-белохвоста с переломами
В Мордовии нашли краснокнижного орлана-белохвоста со сломанным крылом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости.
Краснокнижного орлана-белохвоста со сломанным крылом нашли в Мордовии, ему предстоит сложная хирургическая операция, сообщило межрегиональное управление Росприроднадзора
.
Больную хищную птицу поймали у дороги в Ардатовском районе Мордовии местные жители. Они доставили ее в городской зоопарк, где было установлено, что это орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу Российской Федерации.
"Во время обследования птицы на местной ветеринарной станции ей поставили диагноз - перелом крыла и два перелома бедра со смещением. В связи с тем, что орлану требуется проведение сложной хирургической операции и специфическое лечение, которое невозможно организовать в лечебных учреждениях республики... инспекторы управления Росприроднадзора... организовали доставку травмированного орлана-белохвоста на лечение в Центр реабилитации диких птиц "Воронье Гнездо" во Владимирской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что длительный переезд во Владимирскую область был организован максимально бережно и со всеми возможными мерами предосторожности, чтобы не произошло повторного травмирования птицы. Сейчас орлан-белохвост находится под наблюдением врачей, его готовят к операции. После чего птице предстоит долгий период реабилитации.