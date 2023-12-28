https://ria.ru/20231228/oon-1918753210.html

ООН заявила о погибших из-за израильских сил палестинцах на Западном берегу

ООН заявила о погибших из-за израильских сил палестинцах на Западном берегу - РИА Новости, 28.12.2023

ООН заявила о погибших из-за израильских сил палестинцах на Западном берегу

Израильские войска и поселенцы убили 300 палестинцев, в том числе 79 детей, на Западном берегу в период с 7 октября по 27 декабря, говорится в опубликованном на РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:45

2023-12-28T13:45

2023-12-28T14:31

в мире

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 29 дек - РИА Новости. Израильские войска и поселенцы убили 300 палестинцев, в том числе 79 детей, на Западном берегу в период с 7 октября по 27 декабря, говорится в опубликованном на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека докладе. "УВКПЧ проверило гибель 300 палестинцев с 7 октября по 27 декабря 2023 года, в том числе 79 детей, на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим" - сказано в документе. По данным управления, из них израильские силы безопасности убили по меньшей мере 291 палестинца, поселенцы убили восьмерых, и один палестинец был убит либо израильскими силами безопасности, либо поселенцами. В ООН подчёркивают, что число 200 палестинцев, убитых в 2023 году на Западном берегу в результате оккупации до 7 октября, уже было рекордным с 2005 года. "Нарушения, задокументированные в настоящем докладе, повторяют схему и характер нарушений, о которых сообщалось в прошлом в контексте длительной израильской оккупации Западного берега. Однако интенсивность насилия и репрессий - это то, чего не наблюдалось годами", - приводятся в документе слова главы УВКПЧ Фолькера Тюрка.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231211/palestina-1914986829.html

https://ria.ru/20231205/postradavshie-1913864849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас