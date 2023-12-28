https://ria.ru/20231228/ocheredi-1918601396.html

"Паника": в Польше заметили очереди из украинцев

"Паника": в Польше заметили очереди из украинцев - РИА Новости, 28.12.2023

"Паника": в Польше заметили очереди из украинцев

Толпы украинцев выстроились за документами в Варшаве, об этом сообщил в соцсети X главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T04:22

2023-12-28T04:22

2023-12-28T14:58

в мире

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варшава

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рустем умеров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Толпы украинцев выстроились за документами в Варшаве, об этом сообщил в соцсети X главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой, опубликовав соответствующие фото и видео."Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами", — написал журналист.На фото и видео запечатлены люди, преимущественно мужчины, стоящие в одном из варшавских торговых центров возле "Паспортного сервиса", который относится к Государственной миграционной службе Украины.Как предположили комментаторы, украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта, действительные в течение десяти лет, под угрозой того, что в случае принятия нового закона о мобилизации на Украине уклонисты не смогут обновлять документы.На этой неделе украинское правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".

https://ria.ru/20231223/estoniya-1917625798.html

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в мире, украина, варшава, польша, рустем умеров, вооруженные силы украины