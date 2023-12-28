https://ria.ru/20231228/ocheredi-1918601396.html
"Паника": в Польше заметили очереди из украинцев
"Паника": в Польше заметили очереди из украинцев - РИА Новости, 28.12.2023
"Паника": в Польше заметили очереди из украинцев
Толпы украинцев выстроились за документами в Варшаве, об этом сообщил в соцсети X главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:22
2023-12-28T04:22
2023-12-28T14:58
в мире
украина
варшава
польша
рустем умеров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150468/10/1504681043_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_abe1a44d2b59a19eef4184d10c40b5fa.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Толпы украинцев выстроились за документами в Варшаве, об этом сообщил в соцсети X главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой, опубликовав соответствующие фото и видео."Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами", — написал журналист.На фото и видео запечатлены люди, преимущественно мужчины, стоящие в одном из варшавских торговых центров возле "Паспортного сервиса", который относится к Государственной миграционной службе Украины.Как предположили комментаторы, украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта, действительные в течение десяти лет, под угрозой того, что в случае принятия нового закона о мобилизации на Украине уклонисты не смогут обновлять документы.На этой неделе украинское правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
https://ria.ru/20231223/estoniya-1917625798.html
украина
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150468/10/1504681043_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_b1464b85f92ee1129980c648d0018812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, варшава, польша, рустем умеров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Варшава, Польша, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины
"Паника": в Польше заметили очереди из украинцев
Польские СМИ рассказали об очередях из украинцев за паспортами в Варшаве
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Толпы украинцев выстроились за документами в Варшаве, об этом сообщил в соцсети X главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой, опубликовав соответствующие фото и видео.
"Новый законопроект о мобилизации на Украине
вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами", — написал журналист.
На фото и видео запечатлены люди, преимущественно мужчины, стоящие в одном из варшавских торговых центров возле "Паспортного сервиса", который относится к Государственной миграционной службе Украины.
Как предположили комментаторы, украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта, действительные в течение десяти лет, под угрозой того, что в случае принятия нового закона о мобилизации на Украине уклонисты не смогут обновлять документы.
На этой неделе украинское правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров
заявлял, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
Эстония готова возвращать на Украину беженцев для мобилизации