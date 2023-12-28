https://ria.ru/20231228/ochered-1918813518.html
В Братиславе украинцы выстроились в очередь в сервисе по замене паспортов
В Братиславе украинцы выстроились в очередь в сервисе по замене паспортов - РИА Новости, 28.12.2023
В Братиславе украинцы выстроились в очередь в сервисе по замене паспортов
Граждане Украины в четверг выстроились в 60-метровую очередь в сервисе по замене паспортов в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:08
2023-12-28T17:08
2023-12-28T17:24
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БРАТИСЛАВА, 28 дек - РИА Новости. Граждане Украины в четверг выстроились в 60-метровую очередь в сервисе по замене паспортов в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости. В Братиславе на территории автобусной станции в торговом центре Nivy ранее было открыто подразделение Государственной миграционной службы Украины для того, чтобы украинские граждане могли, не выезжая из Словакии, оформить паспорт или водительское удостоверение. Оформление документов происходит в передвижных комплексах, которые представляют собой оборудованные микроавтобусы белого цвета с надписью: "Паспортный сервис". В четверг очередь из украинских граждан, желающих воспользоваться услугами сервиса, растянулась на 60 метров. Большинство из ожидающих - мужчины. Люди приносят с собой воду, чай в термосах, а также складные стулья и пледы, готовясь к длительному ожиданию. Ранее главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой опубликовал в соцсети X фото и видео, на которых запечатлены люди, преимущественно мужчины, стоящие в одном из варшавских торговых центров возле "Паспортного сервиса", который относится к Государственной миграционной службе Украины. Как предположили комментаторы, украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта, действительные в течение десяти лет, под угрозой того, что в случае принятия нового закона о мобилизации на Украине уклонисты не смогут обновлять документы. На этой неделе украинское правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
https://radiosputnik.ru/20231228/pasporta-1918613072.html
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Очередь на замену паспортов в Братиславе
Граждане Украины в Братиславе выстроились в 60-метровую очередь на замену паспортов, передает корреспондент РИА Новости. Согласно новому законопроекту о мобилизации (который еще не принят и, возможно, будет доработан (https://t.me/rian_ru/226217)), не вставшим на воинский учет украинцам не будут выдавать новые загранпаспорта.
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в мире, украина, рустем умеров, братислава, словакия
В мире, Украина, Рустем Умеров, Братислава, Словакия
В Братиславе украинцы выстроились в очередь в сервисе по замене паспортов
В Братиславе украинцы выстроились в 60-метровую очередь на замену паспортов
БРАТИСЛАВА, 28 дек - РИА Новости. Граждане Украины в четверг выстроились в 60-метровую очередь в сервисе по замене паспортов в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости.
В Братиславе на территории автобусной станции в торговом центре Nivy ранее было открыто подразделение Государственной миграционной службы Украины
для того, чтобы украинские граждане могли, не выезжая из Словакии
, оформить паспорт или водительское удостоверение. Оформление документов происходит в передвижных комплексах, которые представляют собой оборудованные микроавтобусы белого цвета с надписью: "Паспортный сервис".
СМИ: украинцы в Польше встали в огромные очереди за паспортами
В четверг очередь из украинских граждан, желающих воспользоваться услугами сервиса, растянулась на 60 метров. Большинство из ожидающих - мужчины. Люди приносят с собой воду, чай в термосах, а также складные стулья и пледы, готовясь к длительному ожиданию.
Ранее главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой опубликовал в соцсети X фото и видео, на которых запечатлены люди, преимущественно мужчины, стоящие в одном из варшавских торговых центров возле "Паспортного сервиса", который относится к Государственной миграционной службе Украины.
Как предположили комментаторы, украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта, действительные в течение десяти лет, под угрозой того, что в случае принятия нового закона о мобилизации на Украине уклонисты не смогут обновлять документы.
На этой неделе украинское правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров
заявлял, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
В Раде заявили, что новый закон о мобилизации противоречит конституции