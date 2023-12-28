https://ria.ru/20231228/obstrel-1918865722.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.12.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T23:52

2023-12-28T23:52

2023-12-28T23:52

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 декабря по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Школьной, 138 ранена женщина 1932 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило, что украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

https://ria.ru/20231228/postradavshaya-1918860768.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк