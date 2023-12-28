https://ria.ru/20231228/obstrel-1918865722.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.12.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T23:52
2023-12-28T23:52
2023-12-28T23:52
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852977783_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_570fb1aa5cd94153259a5e0d7324d8b3.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 декабря по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Школьной, 138 ранена женщина 1932 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило, что украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
https://ria.ru/20231228/postradavshaya-1918860768.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852977783_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_8181e05214b47d3552d423947307c892.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк
Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала 91-летняя мирная жительница