https://ria.ru/20231228/obstrel-1918822904.html
При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница
При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.12.2023
При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает в своем Telegram-канале мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:47
2023-12-28T17:47
2023-12-28T17:47
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецк
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает в своем Telegram-канале мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела Ясиноватой ранение получила девушка 2006 года рождения", - написал Шевченко. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918251865.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецк
При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница
Мэр Ясиноватой сообщил о ранении местной жительницы при обстреле ВСУ