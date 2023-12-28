https://ria.ru/20231228/obstrel-1918822904.html

При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница

При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.12.2023

При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает в своем Telegram-канале мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:47

2023-12-28T17:47

2023-12-28T17:47

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает в своем Telegram-канале мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела Ясиноватой ранение получила девушка 2006 года рождения", - написал Шевченко. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918251865.html

ясиноватая

донецк

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ясиноватая, донецк