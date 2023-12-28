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Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.12.2023
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 174 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T00:29
2023-12-28T00:29
2023-12-28T00:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 174 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 54 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 34 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На горловском - 16 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 174 различных боеприпаса. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район и Донецк. Согласно информации представительства, два человека в Донецке получили ранения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксирован 51 обстрел.
https://ria.ru/20231227/obstrel-1918498637.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 174 боеприпаса