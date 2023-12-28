https://ria.ru/20231228/obstrel-1918593524.html

Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.12.2023

Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 174 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T00:29

2023-12-28T00:29

2023-12-28T00:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 174 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 54 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 34 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На горловском - 16 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 174 различных боеприпаса. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район и Донецк. Согласно информации представительства, два человека в Донецке получили ранения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксирован 51 обстрел.

https://ria.ru/20231227/obstrel-1918498637.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина