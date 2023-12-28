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Мужчину обвинили в обмане свыше 100 жителей Саратовской области - РИА Новости, 28.12.2023
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23:12 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/obman-1918863223.html
Мужчину обвинили в обмане свыше 100 жителей Саратовской области
Мужчину обвинили в обмане свыше 100 жителей Саратовской области - РИА Новости, 28.12.2023
Мужчину обвинили в обмане свыше 100 жителей Саратовской области
Полиция предъявила предпринимателю обвинение в серии мошенничеств, связанных с обманом более 100 жителей Саратовской области при продаже билетов на концерты... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T23:12
2023-12-28T23:12
происшествия
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Полиция предъявила предпринимателю обвинение в серии мошенничеств, связанных с обманом более 100 жителей Саратовской области при продаже билетов на концерты звезд эстрады и организации туристических поездок, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. Полиция ранее завела уголовные дела о мошенничестве по заявлениям трех жительниц Волжского района Саратова. Позднее ведомство завело новые дела по шести эпизодам мошенничества. Ранее в пресс-службе Волжского районного суда Саратова РИА Новости сообщили, что в отношении Мехака Едигаряна, подозреваемого в мошенничестве, по решению суда избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По данным местных СМИ, предприниматель Едигарян известен по прозвищу "Мишаня Кобзон". "От действий 42-летнего обвиняемого в мошенничестве пострадало 103 жителя Саратова и области. Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Саратову установлена причастность обвиняемого к совершению 83 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении злоумышленника направлено на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до шести лет лишения свободы. Полиция установила, что обвиняемый, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, размещал объявления о продаже билетов на выступления популярных артистов, а также об организации туристических поездок. "Получая от клиентов денежные средства на указанные цели, фигурант распоряжался ими по своему усмотрению, не выполняя взятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231227/bukhgaltery-1918493435.html
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происшествия, саратов, россия, саратовская область
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область
Мужчину обвинили в обмане свыше 100 жителей Саратовской области

Мужчину обвинили в обмане 103 жителей Саратовской области при продаже билетов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодозреваемый в зале суда
Подозреваемый в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подозреваемый в зале суда. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Полиция предъявила предпринимателю обвинение в серии мошенничеств, связанных с обманом более 100 жителей Саратовской области при продаже билетов на концерты звезд эстрады и организации туристических поездок, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.
Полиция ранее завела уголовные дела о мошенничестве по заявлениям трех жительниц Волжского района Саратова. Позднее ведомство завело новые дела по шести эпизодам мошенничества. Ранее в пресс-службе Волжского районного суда Саратова РИА Новости сообщили, что в отношении Мехака Едигаряна, подозреваемого в мошенничестве, по решению суда избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По данным местных СМИ, предприниматель Едигарян известен по прозвищу "Мишаня Кобзон".
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"От действий 42-летнего обвиняемого в мошенничестве пострадало 103 жителя Саратова и области. Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Саратову установлена причастность обвиняемого к совершению 83 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении злоумышленника направлено на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до шести лет лишения свободы.
Полиция установила, что обвиняемый, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, размещал объявления о продаже билетов на выступления популярных артистов, а также об организации туристических поездок. "Получая от клиентов денежные средства на указанные цели, фигурант распоряжался ими по своему усмотрению, не выполняя взятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять", - отмечается в сообщении.
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