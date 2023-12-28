https://ria.ru/20231228/nyu-york-1918600467.html

Автобусные компании Нью-Йорка будут заранее уведомлять о прибытии мигрантов

Автобусные компании Нью-Йорка будут заранее уведомлять о прибытии мигрантов - РИА Новости, 28.12.2023

Автобусные компании Нью-Йорка будут заранее уведомлять о прибытии мигрантов

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предписал чартерным автобусным компаниям, занимающимся перевозками мигрантов, заблаговременно сообщать о прибытии переселенцев в город. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T04:03

2023-12-28T04:03

2023-12-28T04:03

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16880/73/168807303_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_b4d6a9ad7129f0bb0bca8907c10992e4.jpg

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предписал чартерным автобусным компаниям, занимающимся перевозками мигрантов, заблаговременно сообщать о прибытии переселенцев в город. Как отмечается на городском сайте, с сегодняшнего дня чартерным перевозчикам необходимо будет "уведомлять за 32 часа до прибытия в Нью-Йорк" автобусов с мигрантами. Также необходимо будет предоставить информацию о перевозимых лицах. Отмечается, что автобусам необходимо будет останавливаться в определенном месте. Высаживать пассажиров можно будет только в будние дни в определенные временные промежутки. Ранее Адамс заявил, что огромный поток незаконных мигрантов, который достигает 10 тысяч человек в месяц, ведет город к уничтожению. Адамс неоднократно требовал от главы Белого дома усилить меры по решению миграционного кризиса, указывая на значительные трудности, с которым столкнулся Нью-Йорк из-за засилья нелегальных мигрантов.

https://ria.ru/20231227/politsiya-1918514620.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-йорк (город)