https://ria.ru/20231228/nyu-york-1918600467.html
Автобусные компании Нью-Йорка будут заранее уведомлять о прибытии мигрантов
Автобусные компании Нью-Йорка будут заранее уведомлять о прибытии мигрантов - РИА Новости, 28.12.2023
Автобусные компании Нью-Йорка будут заранее уведомлять о прибытии мигрантов
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предписал чартерным автобусным компаниям, занимающимся перевозками мигрантов, заблаговременно сообщать о прибытии переселенцев в город. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:03
2023-12-28T04:03
2023-12-28T04:03
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16880/73/168807303_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_b4d6a9ad7129f0bb0bca8907c10992e4.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предписал чартерным автобусным компаниям, занимающимся перевозками мигрантов, заблаговременно сообщать о прибытии переселенцев в город. Как отмечается на городском сайте, с сегодняшнего дня чартерным перевозчикам необходимо будет "уведомлять за 32 часа до прибытия в Нью-Йорк" автобусов с мигрантами. Также необходимо будет предоставить информацию о перевозимых лицах. Отмечается, что автобусам необходимо будет останавливаться в определенном месте. Высаживать пассажиров можно будет только в будние дни в определенные временные промежутки. Ранее Адамс заявил, что огромный поток незаконных мигрантов, который достигает 10 тысяч человек в месяц, ведет город к уничтожению. Адамс неоднократно требовал от главы Белого дома усилить меры по решению миграционного кризиса, указывая на значительные трудности, с которым столкнулся Нью-Йорк из-за засилья нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20231227/politsiya-1918514620.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16880/73/168807303_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_168609e15e6be2ca144268cbc1acd4b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город)
Автобусные компании Нью-Йорка будут заранее уведомлять о прибытии мигрантов
Мэр Нью-Йорка обязал автобусные компании уведомлять о приезде мигрантов заранее
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предписал чартерным автобусным компаниям, занимающимся перевозками мигрантов, заблаговременно сообщать о прибытии переселенцев в город.
Как отмечается на городском сайте
, с сегодняшнего дня чартерным перевозчикам необходимо будет "уведомлять за 32 часа до прибытия в Нью-Йорк" автобусов с мигрантами. Также необходимо будет предоставить информацию о перевозимых лицах.
Отмечается, что автобусам необходимо будет останавливаться в определенном месте. Высаживать пассажиров можно будет только в будние дни в определенные временные промежутки.
Ранее Адамс заявил, что огромный поток незаконных мигрантов, который достигает 10 тысяч человек в месяц, ведет город к уничтожению. Адамс неоднократно требовал от главы Белого дома усилить меры по решению миграционного кризиса, указывая на значительные трудности, с которым столкнулся Нью-Йорк из-за засилья нелегальных мигрантов.
Полиция во Франции задержала угнанный фургон с мигрантами