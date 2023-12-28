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Автобусные компании Нью-Йорка будут заранее уведомлять о прибытии мигрантов - РИА Новости, 28.12.2023
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04:03 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/nyu-york-1918600467.html
Автобусные компании Нью-Йорка будут заранее уведомлять о прибытии мигрантов
Автобусные компании Нью-Йорка будут заранее уведомлять о прибытии мигрантов - РИА Новости, 28.12.2023
Автобусные компании Нью-Йорка будут заранее уведомлять о прибытии мигрантов
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предписал чартерным автобусным компаниям, занимающимся перевозками мигрантов, заблаговременно сообщать о прибытии переселенцев в город. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:03
2023-12-28T04:03
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предписал чартерным автобусным компаниям, занимающимся перевозками мигрантов, заблаговременно сообщать о прибытии переселенцев в город. Как отмечается на городском сайте, с сегодняшнего дня чартерным перевозчикам необходимо будет "уведомлять за 32 часа до прибытия в Нью-Йорк" автобусов с мигрантами. Также необходимо будет предоставить информацию о перевозимых лицах. Отмечается, что автобусам необходимо будет останавливаться в определенном месте. Высаживать пассажиров можно будет только в будние дни в определенные временные промежутки. Ранее Адамс заявил, что огромный поток незаконных мигрантов, который достигает 10 тысяч человек в месяц, ведет город к уничтожению. Адамс неоднократно требовал от главы Белого дома усилить меры по решению миграционного кризиса, указывая на значительные трудности, с которым столкнулся Нью-Йорк из-за засилья нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20231227/politsiya-1918514620.html
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нью-йорк (город)
Нью-Йорк (город)
Автобусные компании Нью-Йорка будут заранее уведомлять о прибытии мигрантов

Мэр Нью-Йорка обязал автобусные компании уведомлять о приезде мигрантов заранее

© РИА Новости / Виктор МельникНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Виктор Мельник
Нью-Йорк. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предписал чартерным автобусным компаниям, занимающимся перевозками мигрантов, заблаговременно сообщать о прибытии переселенцев в город.
Как отмечается на городском сайте, с сегодняшнего дня чартерным перевозчикам необходимо будет "уведомлять за 32 часа до прибытия в Нью-Йорк" автобусов с мигрантами. Также необходимо будет предоставить информацию о перевозимых лицах.
Отмечается, что автобусам необходимо будет останавливаться в определенном месте. Высаживать пассажиров можно будет только в будние дни в определенные временные промежутки.
Ранее Адамс заявил, что огромный поток незаконных мигрантов, который достигает 10 тысяч человек в месяц, ведет город к уничтожению. Адамс неоднократно требовал от главы Белого дома усилить меры по решению миграционного кризиса, указывая на значительные трудности, с которым столкнулся Нью-Йорк из-за засилья нелегальных мигрантов.
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