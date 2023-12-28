https://ria.ru/20231228/novosibirsk-1918746438.html

Мэр Новосибирска Локоть уйдет в отставку

Мэр Новосибирска Локоть уйдет в отставку - РИА Новости, 28.12.2023

Мэр Новосибирска Локоть уйдет в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уйдет в отставку, сообщил губернатор Андрей Травников в интервью областному телеканалу ОТС. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:25

2023-12-28T13:25

2023-12-28T15:17

политика

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НОВОСИБИРСК, 28 дек — РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уйдет в отставку, сообщил губернатор Андрей Травников в интервью областному телеканалу ОТС."Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение уже общегосударственных задач. Он принял решение использовать свой политический и жизненный опыт для того, чтобы продолжать приносить пользу уже в целом стране", — сказал глава Новосибирской области. Локоть отправится в отпуск с последующим увольнением. Губернатор поддержал решение коллеги и выразил надежду, что городское хозяйство будет работать устойчиво в праздничные и последующие дни. Исполнять обязанности мэра предстоит одному из его заместителей — Олегу Клемешову."Я поддержал это решение, и мы будем Клемешову и всей управленческой команде мэрии Новосибирска оказывать содействие", — подчеркнул Травников. Глава региона отметил, что после увольнения Локтя назначат конкурс по выборам мэра."Проходит двухэтапная как минимум процедура. На него (конкурс. — Прим. ред.) могут заявиться любые кандидаты, которые соответствуют обозначенным критериям. Я уверен, что такие кандидаты будут. Уверен, что комиссия и депутаты выберут лучшую кандидатуру, которая будет предложена. Нужно дождаться прохождения всех этих обязательных процедур", — сказал губернатор.Говоря о сроках, он отметил, что все будет зависеть от решения горсовета, когда они объявят эту процедуру. Травников добавил, что в следующем году у Новосибирска будет новый мэр.Информация об отставке мэра Новосибирска появилась накануне в нескольких Telegram-каналах и СМИ, тогда в городской администрации ее опровергли.Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в апреле этого года. Согласно новым правилам, градоначальника теперь будут избирать депутаты из числа кандидатов, прошедших в финал специального конкурса. Пост главы города Анатолий Локоть (КПРФ) занимал второй срок, его полномочия истекали в сентябре 2024-го.Впервые мэром Новосибирска его избрали на досрочных выборах в апреле 2014 года. Тогда он набрал 43,75 процента голосов при явке 32,59 процента. На выборах в сентябре 2019-го Локоть одержал победу во второй раз с результатом в 50,25 процента голосов при явке 20,67 процента.

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https://ria.ru/20230623/lyubarskiy-1880054517.html

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Кирилл Волков

политика, новосибирск, анатолий локоть, андрей травников, новосибирская область, кпрф