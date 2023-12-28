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Доплаты за наставничество законодательно закрепят - РИА Новости, 28.12.2023
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15:16 28.12.2023 (обновлено: 15:26 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/nastavnichestvo-1918779356.html
Доплаты за наставничество законодательно закрепят
Доплаты за наставничество законодательно закрепят - РИА Новости, 28.12.2023
Доплаты за наставничество законодательно закрепят
Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:16
2023-12-28T15:26
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя миссию наставника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы продолжим создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя эту почетную миссию и могли передавать свой опыт. Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
https://ria.ru/20231227/doplata-1918562140.html
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общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Доплаты за наставничество законодательно закрепят

Мишустин: доплаты за наставничество будут предусмотрены законодательно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя миссию наставника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы продолжим создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя эту почетную миссию и могли передавать свой опыт. Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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