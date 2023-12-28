https://ria.ru/20231228/nastavnichestvo-1918779356.html

Доплаты за наставничество законодательно закрепят

Доплаты за наставничество законодательно закрепят - РИА Новости, 28.12.2023

Доплаты за наставничество законодательно закрепят

Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:16

2023-12-28T15:16

2023-12-28T15:26

общество

россия

михаил мишустин

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя миссию наставника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы продолжим создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя эту почетную миссию и могли передавать свой опыт. Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

https://ria.ru/20231227/doplata-1918562140.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование