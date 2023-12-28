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ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Надеждина на выборах - РИА Новости, 28.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
12:59 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/nadezhdin-1918733704.html
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Надеждина на выборах
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Надеждина на выборах - РИА Новости, 28.12.2023
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Надеждина на выборах
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", которая выдвинула Бориса Надеждина... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:59
2023-12-28T12:59
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", которая выдвинула Бориса Надеждина кандидатом на должность президента, следует из постановления ЦИК. Согласно документу, принятому на заседании ЦИК, уполномоченными представителями партии стали Игорь Артемьев, Александр Назаренко, Андрей Нечаев. Также уполномоченными представителями по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ Бориса Надеждина зарегистрированы Игорь Артемьев и Ольга Мясникова. Надеждину разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Выдвижение кандидатов от партий проходит до 1 января. Выдвиженцы от политических партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей. После получения подписных листов Центризбирком проверит их и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.
https://ria.ru/20231228/sviridova-1918659857.html
https://ria.ru/20231227/slutskiy-1918515418.html
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политика, россия, борис надеждин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Надеждина на выборах

ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей Надеждина на выборах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБорис Надеждин
Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Борис Надеждин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", которая выдвинула Бориса Надеждина кандидатом на должность президента, следует из постановления ЦИК.
Согласно документу, принятому на заседании ЦИК, уполномоченными представителями партии стали Игорь Артемьев, Александр Назаренко, Андрей Нечаев.
Также уполномоченными представителями по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ Бориса Надеждина зарегистрированы Игорь Артемьев и Ольга Мясникова.
Надеждину разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Ирина Свиридова
Свиридова подала документы в ЦИК для участия в выборах президента
10:48
Выдвижение кандидатов от партий проходит до 1 января. Выдвиженцы от политических партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей.
После получения подписных листов Центризбирком проверит их и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБорис Надеждин
 
 
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