https://ria.ru/20231228/nadezhdin-1918733704.html

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Надеждина на выборах

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Надеждина на выборах - РИА Новости, 28.12.2023

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Надеждина на выборах

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", которая выдвинула Бориса Надеждина... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:59

2023-12-28T12:59

2023-12-28T12:59

выборы президента россии — 2024

политика

россия

борис надеждин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", которая выдвинула Бориса Надеждина кандидатом на должность президента, следует из постановления ЦИК. Согласно документу, принятому на заседании ЦИК, уполномоченными представителями партии стали Игорь Артемьев, Александр Назаренко, Андрей Нечаев. Также уполномоченными представителями по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ Бориса Надеждина зарегистрированы Игорь Артемьев и Ольга Мясникова. Надеждину разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Выдвижение кандидатов от партий проходит до 1 января. Выдвиженцы от политических партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей. После получения подписных листов Центризбирком проверит их и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.

https://ria.ru/20231228/sviridova-1918659857.html

https://ria.ru/20231227/slutskiy-1918515418.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, борис надеждин