В Пятигорске на фасаде университета открыли мурал памяти Герою России
В Пятигорске на фасаде ПГУ открыли мурал памяти Герою России Александру Потапову
© Официальный аккаунт Пятигорского государственного университета в ТелеграммНа фасаде корпуса ПГУ открыли мурал памяти Героя России Александра Потапова
На фасаде корпуса ПГУ открыли мурал памяти Героя России Александра Потапова
ПЯТИГОРСК, 28 дек – РИА Новости. Мурал памяти Герою России Александру Потапову, ценой собственной жизни спасшего двух детей в зоне СВО, открыли на фасаде Пятигорского государственного университета в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба университета.
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"Сегодня состоялся торжественный митинг, посвященный открытию на фасаде одного из зданий главного корпуса ПГУ мурала Александру Игоревичу Потапову - Герою России, который ценой своей жизни спас двух девочек-подростков в городе Изюм Харьковской области", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В мероприятии приняли участие почетный караул и оркестр центра специального назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ. Открытие проходило в торжественной обстановке: зрителями стали студенты и преподаватели ПГУ, юнармейцы и кадеты школ Пятигорска, администрация города.
Старший лейтенант Александр Потапов служил в 604-м центре специального назначения "Витязь" Росгвардии. Однажды, когда группа Потапова возвращалась с задания, противник открыл огонь из ствольной артиллерии, а также американских РСЗО "HIMARS" по жилым районам города Изюм.
Спецназовцы начали незамедлительно эвакуировать находившихся в панике местных жителей в безопасное место. Вместе с сослуживцами Потапов стал выводить более 30 горожан из-под артиллерийского огня в укрытие. При разрыве очередного снаряда в непосредственной близости офицер закрыл собой от осколков двух эвакуируемых. Сам при этом получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.
Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, Потапов удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).