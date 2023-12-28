https://ria.ru/20231228/mts-1918763894.html

МТС отменит регистрацию обыкновенных акций и ADS в США

МТС отменит регистрацию обыкновенных акций и ADS в США - РИА Новости, 28.12.2023

МТС отменит регистрацию обыкновенных акций и ADS в США

МТС отменяет регистрацию обыкновенных акций и ADS в США, больше не будет предоставлять отчетность в Комиссию по ценным бумагам и биржам, сообщила компания. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:28

2023-12-28T14:28

2023-12-28T15:14

экономика

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. МТС отменяет регистрацию обыкновенных акций и ADS в США, больше не будет предоставлять отчетность в Комиссию по ценным бумагам и биржам, сообщила компания."Публичное акционерное общество "Мобильные телесистемы"… ведущий поставщик цифровых и медиа-услуг и крупнейший российский оператор мобильной связи, объявляет о своем решении отменить регистрацию своих обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (каждая представляет две обыкновенные акции) (ADSs) и прекращает свои обязательства по представлению отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)", - говорится в сообщении компании.Отмечается, что торги ADS компании были приостановлены 28 февраля 2022 года, а исключены из списка Нью-Йоркской фондовой биржи 8 августа 2022 года.Компания рассказала, что выполнила условия для отмены регистрации и прекращения своих обязательств по отчетности SEC, добавив, что среднесуточный объем торгов обыкновенными акциями МТС в США составлял не более 5% по всему миру за последний год."Сегодня МТС подала форму 15F (добровольная подача заявления - ред.) в SEC. После подачи формы 15F обязательство Компании представлять периодические отчеты в SEC, включая формы 6-K и 20-F, было немедленно приостановлено, и такое обязательство прекратится, когда отмена регистрации вступит в силу через 90 дней после подачи формы 15F", - сообщили там.В свою очередь компания продолжит предоставлять заинтересованным сторонам актуальную информацию в соответствии с правилами листинга Московской биржи и применимыми нормативными требованиями.

https://ria.ru/20231204/mts-1913580291.html

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экономика, мтс, сша