https://ria.ru/20231228/mts-1918763894.html
МТС отменит регистрацию обыкновенных акций и ADS в США
МТС отменит регистрацию обыкновенных акций и ADS в США - РИА Новости, 28.12.2023
МТС отменит регистрацию обыкновенных акций и ADS в США
МТС отменяет регистрацию обыкновенных акций и ADS в США, больше не будет предоставлять отчетность в Комиссию по ценным бумагам и биржам, сообщила компания. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:28
2023-12-28T14:28
2023-12-28T15:14
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. МТС отменяет регистрацию обыкновенных акций и ADS в США, больше не будет предоставлять отчетность в Комиссию по ценным бумагам и биржам, сообщила компания."Публичное акционерное общество "Мобильные телесистемы"… ведущий поставщик цифровых и медиа-услуг и крупнейший российский оператор мобильной связи, объявляет о своем решении отменить регистрацию своих обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (каждая представляет две обыкновенные акции) (ADSs) и прекращает свои обязательства по представлению отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)", - говорится в сообщении компании.Отмечается, что торги ADS компании были приостановлены 28 февраля 2022 года, а исключены из списка Нью-Йоркской фондовой биржи 8 августа 2022 года.Компания рассказала, что выполнила условия для отмены регистрации и прекращения своих обязательств по отчетности SEC, добавив, что среднесуточный объем торгов обыкновенными акциями МТС в США составлял не более 5% по всему миру за последний год."Сегодня МТС подала форму 15F (добровольная подача заявления - ред.) в SEC. После подачи формы 15F обязательство Компании представлять периодические отчеты в SEC, включая формы 6-K и 20-F, было немедленно приостановлено, и такое обязательство прекратится, когда отмена регистрации вступит в силу через 90 дней после подачи формы 15F", - сообщили там.В свою очередь компания продолжит предоставлять заинтересованным сторонам актуальную информацию в соответствии с правилами листинга Московской биржи и применимыми нормативными требованиями.
https://ria.ru/20231204/mts-1913580291.html
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экономика, мтс, сша
МТС отменит регистрацию обыкновенных акций и ADS в США
МТС отменяет регистрацию обыкновенных акций и ADS в США
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. МТС отменяет регистрацию обыкновенных акций и ADS в США, больше не будет предоставлять отчетность в Комиссию по ценным бумагам и биржам, сообщила компания.
"Публичное акционерное общество "Мобильные телесистемы"… ведущий поставщик цифровых и медиа-услуг и крупнейший российский оператор мобильной связи, объявляет о своем решении отменить регистрацию своих обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (каждая представляет две обыкновенные акции) (ADSs) и прекращает свои обязательства по представлению отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что торги ADS компании были приостановлены 28 февраля 2022 года, а исключены из списка Нью-Йоркской фондовой биржи
8 августа 2022 года.
Компания рассказала, что выполнила условия для отмены регистрации и прекращения своих обязательств по отчетности SEC, добавив, что среднесуточный объем торгов обыкновенными акциями МТС в США составлял не более 5% по всему миру за последний год.
"Сегодня МТС подала форму 15F (добровольная подача заявления - ред.) в SEC. После подачи формы 15F обязательство Компании представлять периодические отчеты в SEC, включая формы 6-K и 20-F, было немедленно приостановлено, и такое обязательство прекратится, когда отмена регистрации вступит в силу через 90 дней после подачи формы 15F", - сообщили там.
В свою очередь компания продолжит предоставлять заинтересованным сторонам актуальную информацию в соответствии с правилами листинга Московской биржи
и применимыми нормативными требованиями.
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