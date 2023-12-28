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Росавиация допустила самолет МС-21 для перевозки 211 пассажиров

Росавиация допустила самолет МС-21 для перевозки 211 пассажиров - РИА Новости, 28.12.2023

Росавиация допустила самолет МС-21 для перевозки 211 пассажиров

Российский магистральный самолет МС-21 допущен для перевозки 211 пассажиров, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:50

2023-12-28T12:50

2023-12-28T12:50

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский магистральный самолет МС-21 допущен для перевозки 211 пассажиров, сообщила Росавиация. "Российский магистральный самолет МС-21-300/310 допущен для перевозки 211 пассажиров, следует из одобрения главного изменения к сертификату типа. Необходимый разрешительный документ во вторник, 26 декабря, выдала Росавиация", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что ранее на лайнере было разрешено перевозить на 36 пассажиров меньше - не более 175 человек. Перед выдачей одобрения главного изменения к сертификату типа прошли испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа самолета. Подтверждались соответствие воздушного судна современным и перспективным нормам летной годности, а также функционирование аварийно-спасательного оборудования МС-21. "Наши подведомственные организации в союзе с предприятиями промышленности продолжают работу над расширением параметров эксплуатации самолета МС-21. Новую перспективную авиатехнику российского производства очень ждут авиакомпании и пассажиры. Сертификационные работы выполнены точно в срок, который установил себе сам разработчик самолета МС-21 - компания "Яковлев", - прокомментировал заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков. ‍‍Испытания проводились на самолете с максимально плотной компоновкой пассажирского салона. С борта воздушного судна успешно эвакуировалось 211 пассажиров, а также члены экипажа (три члена летного экипажа и пять бортпроводников).

https://ria.ru/20231219/perelet-1916825845.html

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