https://ria.ru/20231228/moskva-1918651854.html

Общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным

Общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным - РИА Новости, 28.12.2023

Общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным

Городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь - с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:34

2023-12-28T10:34

2023-12-28T10:48

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

новый год

сергей собянин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь - с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января. Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлим до 3 часов ночи", - написал мэр. Он отметил, что на Рождество метро и МЦК будут работать до 02.00, МЦД — до 03.00, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев — до 03.30 и 16 — всю ночь.В материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы отмечается, что в метро будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Аудиотрансляцию можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций. Будет также транслироваться поздравление Собянина.Кроме того, на эскалаторах, в наземном транспорте и на автовокзалах будут звучать поздравления от популярных артистов и спортсменов, в числе которых Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Татьяна Навка, Игорь Акинфеев и другие.

https://ria.ru/20231228/kanikuly-1890956524.html

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Кирилл Волков

общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), новый год, сергей собянин