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В Москве на четверть увеличилось число туристов
В Москве на четверть увеличилось число туристов - РИА Новости, 28.12.2023
В Москве на четверть увеличилось число туристов
Прирост туристов в Москве за девять месяцев 2023 года составил 25%, сообщил председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов на презентации... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:35
2023-12-28T10:35
2023-12-28T10:35
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Прирост туристов в Москве за девять месяцев 2023 года составил 25%, сообщил председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов на презентации Национального туристического портала Russia.travel. "По Москве за девять месяцев прирост 25 процентов. У нас практически рекордные показатели по внутреннему туризму", - сказал Козлов. Он добавил, что загрузка гостиниц категорий три, четыре, пять звезд в Москве практически равна рекордному 2019 году. "У нас активно растёт въездной туризм, и опережающий рост стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Ближнего Востока, наиболее платежеспособное сейчас население едет в Россию и едет через московский транспортный хаб", - добавил Козлов.
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новости - туризм, туризм, туристы, москва, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Москва, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в России
В Москве на четверть увеличилось число туристов
Мостуризм: прирост туристов в Москве за девять месяцев составил 25 процентов
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Прирост туристов в Москве за девять месяцев 2023 года составил 25%, сообщил председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов на презентации Национального туристического портала Russia.travel.
"По Москве за девять месяцев прирост 25 процентов. У нас практически рекордные показатели по внутреннему туризму", - сказал Козлов.
Он добавил, что загрузка гостиниц категорий три, четыре, пять звезд в Москве практически равна рекордному 2019 году.
"У нас активно растёт въездной туризм, и опережающий рост стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Ближнего Востока, наиболее платежеспособное сейчас население едет в Россию и едет через московский транспортный хаб", - добавил Козлов.
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