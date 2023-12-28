https://ria.ru/20231228/moskva-1918638571.html

В Москве на четверть увеличилось число туристов

В Москве на четверть увеличилось число туристов - РИА Новости, 28.12.2023

В Москве на четверть увеличилось число туристов

Прирост туристов в Москве за девять месяцев 2023 года составил 25%, сообщил председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов на презентации... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:35

2023-12-28T10:35

2023-12-28T10:35

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Прирост туристов в Москве за девять месяцев 2023 года составил 25%, сообщил председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов на презентации Национального туристического портала Russia.travel. "По Москве за девять месяцев прирост 25 процентов. У нас практически рекордные показатели по внутреннему туризму", - сказал Козлов. Он добавил, что загрузка гостиниц категорий три, четыре, пять звезд в Москве практически равна рекордному 2019 году. "У нас активно растёт въездной туризм, и опережающий рост стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Ближнего Востока, наиболее платежеспособное сейчас население едет в Россию и едет через московский транспортный хаб", - добавил Козлов.

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