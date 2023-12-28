https://ria.ru/20231228/moshennichestvo-1918604452.html
Россиян предупредили о неприятном новогоднем обмане
Россиян предупредили о неприятном новогоднем обмане - РИА Новости, 28.12.2023
Россиян предупредили о неприятном новогоднем обмане
В преддверии новогодних праздников мошенники особенно активно пытаются выудить деньги у граждан, используя для этого схемы с низкими ценами, рассказал агентству РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T02:17
2023-12-28T02:17
2023-12-28T05:28
общество
валерий степанов
новый год
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В преддверии новогодних праздников мошенники особенно активно пытаются выудить деньги у граждан, используя для этого схемы с низкими ценами, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов.Прежде всего, это предложения скидок и акций, которые ведут на фишинговые сайты. Создаются полноценные онлайн-магазины с низкими ценами и тысячами положительных отзывов. “Для получения товара злоумышленники требуют внести полную предоплату, а затем отправляют пользователя в черный список”, - предупреждает эксперт.Активизируются аферисты и на маркетплейсах – там растет число предложений поддельных товаров, причем фальшивку присылают покупателю уже после полной оплаты товара. Про все это следует помнить и не поддаваться на соблазнительные предложения – они сулят не экономию, а сплошные убытки, предупредил Степанов.
https://ria.ru/20231228/moshenniki-1918597834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий степанов, новый год, мошенники, мошенничество
Общество, Валерий Степанов, Новый год, мошенники, Мошенничество
Россиян предупредили о неприятном новогоднем обмане
Эксперт Степанов предупредил о мошеннической схеме с низкими ценами в Новый год
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
В преддверии новогодних праздников мошенники особенно активно пытаются выудить деньги у граждан, используя для этого схемы с низкими ценами, рассказал агентству "Прайм"
руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов.
Прежде всего, это предложения скидок и акций, которые ведут на фишинговые сайты. Создаются полноценные онлайн-магазины с низкими ценами и тысячами положительных отзывов. “Для получения товара злоумышленники требуют внести полную предоплату, а затем отправляют пользователя в черный список”, - предупреждает эксперт.
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Активизируются аферисты и на маркетплейсах – там растет число предложений поддельных товаров, причем фальшивку присылают покупателю уже после полной оплаты товара. Про все это следует помнить и не поддаваться на соблазнительные предложения – они сулят не экономию, а сплошные убытки, предупредил Степанов.