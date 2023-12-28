https://ria.ru/20231228/moshennichestvo-1918604452.html

Россиян предупредили о неприятном новогоднем обмане

Россиян предупредили о неприятном новогоднем обмане - РИА Новости, 28.12.2023

Россиян предупредили о неприятном новогоднем обмане

В преддверии новогодних праздников мошенники особенно активно пытаются выудить деньги у граждан, используя для этого схемы с низкими ценами, рассказал агентству РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T02:17

2023-12-28T02:17

2023-12-28T05:28

общество

валерий степанов

новый год

мошенники

мошенничество

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В преддверии новогодних праздников мошенники особенно активно пытаются выудить деньги у граждан, используя для этого схемы с низкими ценами, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов.Прежде всего, это предложения скидок и акций, которые ведут на фишинговые сайты. Создаются полноценные онлайн-магазины с низкими ценами и тысячами положительных отзывов. “Для получения товара злоумышленники требуют внести полную предоплату, а затем отправляют пользователя в черный список”, - предупреждает эксперт.Активизируются аферисты и на маркетплейсах – там растет число предложений поддельных товаров, причем фальшивку присылают покупателю уже после полной оплаты товара. Про все это следует помнить и не поддаваться на соблазнительные предложения – они сулят не экономию, а сплошные убытки, предупредил Степанов.

https://ria.ru/20231228/moshenniki-1918597834.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, валерий степанов, новый год, мошенники, мошенничество