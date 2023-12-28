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РТК будет проводить мониторинг системы оплаты труда в образовании
РТК будет проводить мониторинг системы оплаты труда в образовании - РИА Новости, 28.12.2023
РТК будет проводить мониторинг системы оплаты труда в образовании
Российская трехсторонняя комиссия будет ежеквартально проводить мониторинг изменений в системе оплаты труда в сфере образования, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:45
2023-12-28T11:45
2023-12-28T11:45
год педагога и наставника
общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия будет ежеквартально проводить мониторинг изменений в системе оплаты труда в сфере образования, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Проанализировав существующий опыт, мы изменили подходы и особенности установления системы оплаты труда для образования, некоторые особенности для здравоохранения, культуры и других бюджетных отраслей... В рамках Российской трехсторонней комиссии на прошлой неделе мы договорились, что ежеквартально нашими силами, силами Российских трехсторонних комиссий мы осуществим мониторинг этой работы", - сказала Голикова во время заседания Государственного совета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. По ее словам, необходимо посмотреть, где существуют на сегодняшний день реальные проблемы и где нужно сократить дифференциацию, которая сложилась. В этом направлении планируется работа с министерством финансов РФ и регионами. В пятницу 22 декабря на заседании РТК рассмотрели и одобрили проект единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2024 год.
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общество, татьяна голикова
Год педагога и наставника, Общество, Татьяна Голикова
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия будет ежеквартально проводить мониторинг изменений в системе оплаты труда в сфере образования, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Проанализировав существующий опыт, мы изменили подходы и особенности установления системы оплаты труда для образования, некоторые особенности для здравоохранения, культуры и других бюджетных отраслей... В рамках Российской трехсторонней комиссии на прошлой неделе мы договорились, что ежеквартально нашими силами, силами Российских трехсторонних комиссий мы осуществим мониторинг этой работы", - сказала Голикова во время заседания Государственного совета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
По ее словам, необходимо посмотреть, где существуют на сегодняшний день реальные проблемы и где нужно сократить дифференциацию, которая сложилась. В этом направлении планируется работа с министерством финансов РФ и регионами.
В пятницу 22 декабря на заседании РТК рассмотрели и одобрили проект единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2024 год.