https://ria.ru/20231228/monitoring-1918700848.html

РТК будет проводить мониторинг системы оплаты труда в образовании

РТК будет проводить мониторинг системы оплаты труда в образовании - РИА Новости, 28.12.2023

РТК будет проводить мониторинг системы оплаты труда в образовании

Российская трехсторонняя комиссия будет ежеквартально проводить мониторинг изменений в системе оплаты труда в сфере образования, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:45

2023-12-28T11:45

2023-12-28T11:45

год педагога и наставника

общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия будет ежеквартально проводить мониторинг изменений в системе оплаты труда в сфере образования, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Проанализировав существующий опыт, мы изменили подходы и особенности установления системы оплаты труда для образования, некоторые особенности для здравоохранения, культуры и других бюджетных отраслей... В рамках Российской трехсторонней комиссии на прошлой неделе мы договорились, что ежеквартально нашими силами, силами Российских трехсторонних комиссий мы осуществим мониторинг этой работы", - сказала Голикова во время заседания Государственного совета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. По ее словам, необходимо посмотреть, где существуют на сегодняшний день реальные проблемы и где нужно сократить дифференциацию, которая сложилась. В этом направлении планируется работа с министерством финансов РФ и регионами. В пятницу 22 декабря на заседании РТК рассмотрели и одобрили проект единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2024 год.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова