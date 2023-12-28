https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918767294.html

Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине

Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине - РИА Новости, 28.12.2023

Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине

Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине от боевых действий, это решение поддержал 61 депутат молдавского парламента, заявил спикер... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:38

2023-12-28T14:38

2023-12-28T14:38

в мире

украина

игорь гросу

совет европы

россия

молдавия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине от боевых действий, это решение поддержал 61 депутат молдавского парламента, заявил спикер высшего законодательного органа республики Игорь Гросу. Ранее оппозиция в Молдавии выступила против присоединения страны к названному документу, который был принят резолюцией Комитета министров Совета Европы. Несмотря на это, проект был внесен в повестку заседания парламента. "Все коллеги поддерживают эту инициативу? Проект одобрен голосами 61 депутата", - заявил Гросу на заседании. Решение было принято голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиция в заседании не участвовала. В Гааге 17 июля начал работу механизм для подсчета ущерба от конфликта на Украине. Сообщалось, что в полном объеме он заработает в 2024 году. К механизму присоединились уже 43 страны. Этот реестр станет первым компонентом будущего международного всеобъемлющего компенсационного механизма, который будет призван обязать Россию возместить ущерб от украинского конфликта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20231227/dengi-1918448374.html

https://ria.ru/20231228/polsha-1918745655.html

украина

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, игорь гросу, совет европы, россия, молдавия, владимир путин