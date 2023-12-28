Рейтинг@Mail.ru
Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918767294.html
Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине
Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине - РИА Новости, 28.12.2023
Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине
Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине от боевых действий, это решение поддержал 61 депутат молдавского парламента, заявил спикер... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:38
2023-12-28T14:38
в мире
украина
игорь гросу
совет европы
россия
молдавия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине от боевых действий, это решение поддержал 61 депутат молдавского парламента, заявил спикер высшего законодательного органа республики Игорь Гросу. Ранее оппозиция в Молдавии выступила против присоединения страны к названному документу, который был принят резолюцией Комитета министров Совета Европы. Несмотря на это, проект был внесен в повестку заседания парламента. "Все коллеги поддерживают эту инициативу? Проект одобрен голосами 61 депутата", - заявил Гросу на заседании. Решение было принято голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиция в заседании не участвовала. В Гааге 17 июля начал работу механизм для подсчета ущерба от конфликта на Украине. Сообщалось, что в полном объеме он заработает в 2024 году. К механизму присоединились уже 43 страны. Этот реестр станет первым компонентом будущего международного всеобъемлющего компенсационного механизма, который будет призван обязать Россию возместить ущерб от украинского конфликта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231227/dengi-1918448374.html
https://ria.ru/20231228/polsha-1918745655.html
украина
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, игорь гросу, совет европы, россия, молдавия, владимир путин
В мире, Украина, Игорь Гросу, Совет Европы, Россия, Молдавия, Владимир Путин
Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине

Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине от боев

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине от боевых действий, это решение поддержал 61 депутат молдавского парламента, заявил спикер высшего законодательного органа республики Игорь Гросу.
Ранее оппозиция в Молдавии выступила против присоединения страны к названному документу, который был принят резолюцией Комитета министров Совета Европы. Несмотря на это, проект был внесен в повестку заседания парламента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Выделение Европой денег Украине идет в ущерб экономике ЕС, заявил Песков
Вчера, 14:23
«
"Все коллеги поддерживают эту инициативу? Проект одобрен голосами 61 депутата", - заявил Гросу на заседании. Решение было принято голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиция в заседании не участвовала.
В Гааге 17 июля начал работу механизм для подсчета ущерба от конфликта на Украине. Сообщалось, что в полном объеме он заработает в 2024 году. К механизму присоединились уже 43 страны. Этот реестр станет первым компонентом будущего международного всеобъемлющего компенсационного механизма, который будет призван обязать Россию возместить ущерб от украинского конфликта.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Пушков раскрыл, для чего Польше понадобилась Украина
13:21
 
В миреУкраинаИгорь ГросуСовет ЕвропыРоссияМолдавияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала