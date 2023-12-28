Депутат Рады выступил против репрессивных методов мобилизации на Украине
Депутат Рады Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации на Украине
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу, по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
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"В обществе, в парламенте и в комитете Рады сложилась неоднозначная реакция на новый законопроект о мобилизации. Потому что остается много вопросов к некоторым пунктам. Лично я не согласен с тем, что акцент должен быть сделан на репрессивных методах мобилизации. Необходимо предоставить максимальную информацию людям о происходящем после того, как они пересекают порог военкомата", - заявил Чернев в эфире телеканала "Рада".
По его словам, люди боятся, "что завтра приедут в гробу, после того как их отправят под Артемовск или Авдеевку". Чернев подчеркнул, что ситуация, когда сотрудники военкоматов ловят призывников и запихивают в машины, заламывая им руки, недопустима. По его мнению, рекрутинг должен превалировать над мобилизацией.
"Это не о применении силы к людям, подлежащим мобилизации, а о диалоге с людьми. Нужно больше мотивировать людей, а не пугать репрессивными методами", - сказал депутат и добавил, что проект закона может быть вынесен на рассмотрение украинского парламента в январе, однако не исключено, что процесс может растянуться.
В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.