https://ria.ru/20231228/mobilizatsiya-1918762217.html

В ВСУ заявили, что новый закон о мобилизации будут дорабатывать

В ВСУ заявили, что новый закон о мобилизации будут дорабатывать - РИА Новости, 28.12.2023

В ВСУ заявили, что новый закон о мобилизации будут дорабатывать

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что законопроект о мобилизации, который разрабатывают в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:17

2023-12-28T14:17

2023-12-28T16:06

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что законопроект о мобилизации, который разрабатывают в правительстве Украины, еще будет доработан. В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года. "На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я вам могу сказать, как это работает сейчас: ничего не изменилось. Все, кто не обновил свои данные в территориальных центрах комплектования (в военкоматах - ред.), должны это сделать. Призывной возраст военнообязанных - 18-60 лет. Всё работает, как и было ранее", - сказал Фитьо в эфире телеканала "1+1", добавив, что мобилизация в стране проходит планово. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231227/zakonoproekt-1918589979.html

https://ria.ru/20231228/kiev-1918600013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, forbes, верховная рада украины