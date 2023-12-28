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В ВСУ заявили, что новый закон о мобилизации будут дорабатывать - РИА Новости, 28.12.2023
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14:17 28.12.2023 (обновлено: 16:06 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/mobilizatsiya-1918762217.html
В ВСУ заявили, что новый закон о мобилизации будут дорабатывать
В ВСУ заявили, что новый закон о мобилизации будут дорабатывать - РИА Новости, 28.12.2023
В ВСУ заявили, что новый закон о мобилизации будут дорабатывать
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что законопроект о мобилизации, который разрабатывают в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:17
2023-12-28T16:06
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что законопроект о мобилизации, который разрабатывают в правительстве Украины, еще будет доработан. В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года. "На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я вам могу сказать, как это работает сейчас: ничего не изменилось. Все, кто не обновил свои данные в территориальных центрах комплектования (в военкоматах - ред.), должны это сделать. Призывной возраст военнообязанных - 18-60 лет. Всё работает, как и было ранее", - сказал Фитьо в эфире телеканала "1+1", добавив, что мобилизация в стране проходит планово. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231227/zakonoproekt-1918589979.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, forbes, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Forbes, Верховная Рада Украины
В ВСУ заявили, что новый закон о мобилизации будут дорабатывать

ВСУ: закон о мобилизации, который разрабатывают в кабмине, еще будет доработан

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМобилизованные украинцы
Мобилизованные украинцы - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мобилизованные украинцы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что законопроект о мобилизации, который разрабатывают в правительстве Украины, еще будет доработан.
В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.
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"На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я вам могу сказать, как это работает сейчас: ничего не изменилось. Все, кто не обновил свои данные в территориальных центрах комплектования (в военкоматах - ред.), должны это сделать. Призывной возраст военнообязанных - 18-60 лет. Всё работает, как и было ранее", - сказал Фитьо в эфире телеканала "1+1", добавив, что мобилизация в стране проходит планово.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
Мобилизация на Украине
26 декабря, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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