Российский МИД указал Западу на его собственные проблемы проявления расизма
МИД: Западу надо решить проблемы проявления расизма, прежде чем учить других
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Странам коллективного Запада следует заняться решением собственных проблем, связанных с проявлениями расизма и неоколониализма, прежде чем наставлять другие государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Неплохо было бы им (странам коллективного Запада - ред.) заняться решением собственных глубинных проблем, прежде чем наставлять всех остальных", - написала она.
Официальный представитель МИД РФ обратилась к ситуации вокруг дискриминации коренных народов в США. "Только индейцы в Штатах до сих пор живут в резервациях, причем некоторые сообщества – таких около половины – не имеют даже их: из 574 племён резервации есть только у 326. Остальные продолжают бороться за свои права, но, конечно, безуспешно", - сообщила Захарова.
По ее словам, проявления политики расизма и неоколониализма также встречаются в Австралии, где "власти и в XXI веке продолжают изымать детей у аборигенов". "Речь идёт о прицельном и целенаправленном разрушении механизма передачи культурного наследия – от поколения к поколению. Местные жители подают в суд на власти, ведь их дети похищены, но иск, скорее всего, обречен", - отметила Захарова, назвав действия Канберры практикой геноцида.
Дипломат обратила внимание на то, что и в Канаде в настоящее время наблюдается "всплеск ультранасилия по отношению к представителям нетитульных национальностей". Речь идет не только об индейцах, но и евреях, столкнувшихся с дискриминацией в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнула Захарова.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.