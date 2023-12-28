https://ria.ru/20231228/mid-1918808612.html

Российский МИД указал Западу на его собственные проблемы проявления расизма

Российский МИД указал Западу на его собственные проблемы проявления расизма - РИА Новости, 28.12.2023

Российский МИД указал Западу на его собственные проблемы проявления расизма

Странам коллективного Запада следует заняться решением собственных проблем, связанных с проявлениями расизма и неоколониализма, прежде чем наставлять другие... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:47

2023-12-28T16:47

2023-12-28T17:27

в мире

израиль

россия

сша

мария захарова

хамас

оон

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119469_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_457d2baf7e97b02081e011ba10a18a5a.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Странам коллективного Запада следует заняться решением собственных проблем, связанных с проявлениями расизма и неоколониализма, прежде чем наставлять другие государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Неплохо было бы им (странам коллективного Запада - ред.) заняться решением собственных глубинных проблем, прежде чем наставлять всех остальных", - написала она. Официальный представитель МИД РФ обратилась к ситуации вокруг дискриминации коренных народов в США. "Только индейцы в Штатах до сих пор живут в резервациях, причем некоторые сообщества – таких около половины – не имеют даже их: из 574 племён резервации есть только у 326. Остальные продолжают бороться за свои права, но, конечно, безуспешно", - сообщила Захарова.По ее словам, проявления политики расизма и неоколониализма также встречаются в Австралии, где "власти и в XXI веке продолжают изымать детей у аборигенов". "Речь идёт о прицельном и целенаправленном разрушении механизма передачи культурного наследия – от поколения к поколению. Местные жители подают в суд на власти, ведь их дети похищены, но иск, скорее всего, обречен", - отметила Захарова, назвав действия Канберры практикой геноцида.Дипломат обратила внимание на то, что и в Канаде в настоящее время наблюдается "всплеск ультранасилия по отношению к представителям нетитульных национальностей". Речь идет не только об индейцах, но и евреях, столкнувшихся с дискриминацией в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнула Захарова.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231225/zapad-1917837803.html

https://ria.ru/20231228/rossiya-1918735748.html

израиль

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сша, мария захарова, хамас, оон, владимир путин