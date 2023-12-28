Рейтинг@Mail.ru
Российский МИД указал Западу на его собственные проблемы проявления расизма - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 28.12.2023 (обновлено: 17:27 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/mid-1918808612.html
Российский МИД указал Западу на его собственные проблемы проявления расизма
Российский МИД указал Западу на его собственные проблемы проявления расизма - РИА Новости, 28.12.2023
Российский МИД указал Западу на его собственные проблемы проявления расизма
Странам коллективного Запада следует заняться решением собственных проблем, связанных с проявлениями расизма и неоколониализма, прежде чем наставлять другие... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:47
2023-12-28T17:27
в мире
израиль
россия
сша
мария захарова
хамас
оон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119469_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_457d2baf7e97b02081e011ba10a18a5a.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Странам коллективного Запада следует заняться решением собственных проблем, связанных с проявлениями расизма и неоколониализма, прежде чем наставлять другие государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Неплохо было бы им (странам коллективного Запада - ред.) заняться решением собственных глубинных проблем, прежде чем наставлять всех остальных", - написала она. Официальный представитель МИД РФ обратилась к ситуации вокруг дискриминации коренных народов в США. "Только индейцы в Штатах до сих пор живут в резервациях, причем некоторые сообщества – таких около половины – не имеют даже их: из 574 племён резервации есть только у 326. Остальные продолжают бороться за свои права, но, конечно, безуспешно", - сообщила Захарова.По ее словам, проявления политики расизма и неоколониализма также встречаются в Австралии, где "власти и в XXI веке продолжают изымать детей у аборигенов". "Речь идёт о прицельном и целенаправленном разрушении механизма передачи культурного наследия – от поколения к поколению. Местные жители подают в суд на власти, ведь их дети похищены, но иск, скорее всего, обречен", - отметила Захарова, назвав действия Канберры практикой геноцида.Дипломат обратила внимание на то, что и в Канаде в настоящее время наблюдается "всплеск ультранасилия по отношению к представителям нетитульных национальностей". Речь идет не только об индейцах, но и евреях, столкнувшихся с дискриминацией в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнула Захарова.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231225/zapad-1917837803.html
https://ria.ru/20231228/rossiya-1918735748.html
израиль
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119469_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_bbb99a2c0ebc019409fd108e5b93632f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, сша, мария захарова, хамас, оон, владимир путин
В мире, Израиль, Россия, США, Мария Захарова, ХАМАС, ООН, Владимир Путин
Российский МИД указал Западу на его собственные проблемы проявления расизма

МИД: Западу надо решить проблемы проявления расизма, прежде чем учить других

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Странам коллективного Запада следует заняться решением собственных проблем, связанных с проявлениями расизма и неоколониализма, прежде чем наставлять другие государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Неплохо было бы им (странам коллективного Запада - ред.) заняться решением собственных глубинных проблем, прежде чем наставлять всех остальных", - написала она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России
25 декабря, 07:04
Официальный представитель МИД РФ обратилась к ситуации вокруг дискриминации коренных народов в США. "Только индейцы в Штатах до сих пор живут в резервациях, причем некоторые сообщества – таких около половины – не имеют даже их: из 574 племён резервации есть только у 326. Остальные продолжают бороться за свои права, но, конечно, безуспешно", - сообщила Захарова.
По ее словам, проявления политики расизма и неоколониализма также встречаются в Австралии, где "власти и в XXI веке продолжают изымать детей у аборигенов". "Речь идёт о прицельном и целенаправленном разрушении механизма передачи культурного наследия – от поколения к поколению. Местные жители подают в суд на власти, ведь их дети похищены, но иск, скорее всего, обречен", - отметила Захарова, назвав действия Канберры практикой геноцида.
Дипломат обратила внимание на то, что и в Канаде в настоящее время наблюдается "всплеск ультранасилия по отношению к представителям нетитульных национальностей". Речь идет не только об индейцах, но и евреях, столкнувшихся с дискриминацией в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнула Захарова.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия, в отличие от Запада, стремится говорить правду, заявил Лавров
13:04
 
В миреИзраильРоссияСШАМария ЗахароваХАМАСООНВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала