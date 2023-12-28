https://ria.ru/20231228/mi-28-1918603356.html
Экипажи Ми-28 уничтожили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ
Экипажи Ми-28 уничтожили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
Экипажи Ми-28 уничтожили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ
Летчики российской армейской авиации на вертолетах Ми-28 поразили авиаракетами опорные пункты украинских войск в ходе спецоперации, все цели уничтожены,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:13
2023-12-28T05:13
2023-12-28T05:13
россия
вооруженные силы украины
ми-28
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Летчики российской армейской авиации на вертолетах Ми-28 поразили авиаракетами опорные пункты украинских войск в ходе спецоперации, все цели уничтожены, рассказал пилот вертолета с позывным "Сибирь". "Получили боевую задачу по поддержке сухопутных войск, вышли в район цели, поразили опорный пункт противника авиационными ракетами с кабрирования и вернулись в район базирования", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Как отметили в МО РФ, удар был нанесен на донецком направлении. Ранее обнаруженные укрепленные пункты ВСУ были уничтожены. Кроме того, в видеоролике Минобороны показана подготовка вертолетов к полету, взлет, нанесение ударов и возвращение на аэродром. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации, напомнили в российском военном ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, ми-28
Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28
Экипажи Ми-28 уничтожили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ
Летчики вертолетов Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Летчики российской армейской авиации на вертолетах Ми-28 поразили авиаракетами опорные пункты украинских войск в ходе спецоперации, все цели уничтожены, рассказал пилот вертолета с позывным "Сибирь".
«
"Получили боевую задачу по поддержке сухопутных войск, вышли в район цели, поразили опорный пункт противника авиационными ракетами с кабрирования и вернулись в район базирования", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Как отметили в МО РФ, удар был нанесен на донецком направлении. Ранее обнаруженные укрепленные пункты ВСУ
были уничтожены.
Кроме того, в видеоролике Минобороны показана подготовка вертолетов к полету, взлет, нанесение ударов и возвращение на аэродром.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации, напомнили в российском военном ведомстве.
Минобороны показало удар Ми-28Н по опорным пунктам на Купянском направлении