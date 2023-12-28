https://ria.ru/20231228/metro-1918858302.html

Власти Киева скрывали аварийность метро, заявил украинский депутат

Власти Киева скрывали аварийность метро, заявил украинский депутат - РИА Новости, 28.12.2023

Власти Киева скрывали аварийность метро, заявил украинский депутат

Власти Киева давно знали об аварийности станций в южной части синей линии метро, однако решение о закрытии приняли только сейчас, ремонт займет более полугода,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T22:01

2023-12-28T22:01

2023-12-28T22:01

в мире

денис шмыгаль

киев

киевский городской совет

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти Киева давно знали об аварийности станций в южной части синей линии метро, однако решение о закрытии приняли только сейчас, ремонт займет более полугода, заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. "Предварительная экспертиза была давно, и был отчет научно-исследовательского предприятия, которое зафиксировало аварийность ветки метрополитена. На сегодняшний день заключен договор на 21,5 миллиона гривен (571,5 тысячи долларов) с компанией, которая будет разрабатывать документацию о ремонте. Сколько работы продляться - неизвестно. То, что власти Киева думают, что это займет шесть месяцев, это слишком оптимистично. Киевлянам надо готовиться, что эта ветка не будет работать длительное время - более шести месяцев", - сказал Витренко в эфире телеканала "Рада". В начале декабря власти Киева заявили, что шесть станций в южной части синей линии метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - закрываются на ремонт на полгода из-за угрозы затопления, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Оболонско-Теремковская линия - исторически вторая линия киевского метрополитена. Проходит от жилого массива Оболонь в северной части украинской столицы до массива Теремки - в южной. Насчитывает 18 станций, протяженность составляет почти 21 километр, время проезда - около 35 минут.

https://ria.ru/20231227/kiev-1918433704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, киев, киевский городской совет