Рейтинг@Mail.ru
Власти Киева скрывали аварийность метро, заявил украинский депутат - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/metro-1918858302.html
Власти Киева скрывали аварийность метро, заявил украинский депутат
Власти Киева скрывали аварийность метро, заявил украинский депутат - РИА Новости, 28.12.2023
Власти Киева скрывали аварийность метро, заявил украинский депутат
Власти Киева давно знали об аварийности станций в южной части синей линии метро, однако решение о закрытии приняли только сейчас, ремонт займет более полугода,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T22:01
2023-12-28T22:01
в мире
денис шмыгаль
киев
киевский городской совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти Киева давно знали об аварийности станций в южной части синей линии метро, однако решение о закрытии приняли только сейчас, ремонт займет более полугода, заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. "Предварительная экспертиза была давно, и был отчет научно-исследовательского предприятия, которое зафиксировало аварийность ветки метрополитена. На сегодняшний день заключен договор на 21,5 миллиона гривен (571,5 тысячи долларов) с компанией, которая будет разрабатывать документацию о ремонте. Сколько работы продляться - неизвестно. То, что власти Киева думают, что это займет шесть месяцев, это слишком оптимистично. Киевлянам надо готовиться, что эта ветка не будет работать длительное время - более шести месяцев", - сказал Витренко в эфире телеканала "Рада". В начале декабря власти Киева заявили, что шесть станций в южной части синей линии метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - закрываются на ремонт на полгода из-за угрозы затопления, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Оболонско-Теремковская линия - исторически вторая линия киевского метрополитена. Проходит от жилого массива Оболонь в северной части украинской столицы до массива Теремки - в южной. Насчитывает 18 станций, протяженность составляет почти 21 километр, время проезда - около 35 минут.
https://ria.ru/20231227/kiev-1918433704.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, киев, киевский городской совет
В мире, Денис Шмыгаль, Киев, Киевский городской совет
Власти Киева скрывали аварийность метро, заявил украинский депутат

Украинский депутат: власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро

© AP Photo / Felipe DanaМетро в Киеве
Метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Метро в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти Киева давно знали об аварийности станций в южной части синей линии метро, однако решение о закрытии приняли только сейчас, ремонт займет более полугода, заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.
«
"Предварительная экспертиза была давно, и был отчет научно-исследовательского предприятия, которое зафиксировало аварийность ветки метрополитена. На сегодняшний день заключен договор на 21,5 миллиона гривен (571,5 тысячи долларов) с компанией, которая будет разрабатывать документацию о ремонте. Сколько работы продляться - неизвестно. То, что власти Киева думают, что это займет шесть месяцев, это слишком оптимистично. Киевлянам надо готовиться, что эта ветка не будет работать длительное время - более шести месяцев", - сказал Витренко в эфире телеканала "Рада".
В начале декабря власти Киева заявили, что шесть станций в южной части синей линии метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - закрываются на ремонт на полгода из-за угрозы затопления, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Оболонско-Теремковская линия - исторически вторая линия киевского метрополитена. Проходит от жилого массива Оболонь в северной части украинской столицы до массива Теремки - в южной. Насчитывает 18 станций, протяженность составляет почти 21 километр, время проезда - около 35 минут.
Работа киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Экс-замглавы МЧС России прокомментировал ситуацию в киевском метро
27 декабря, 13:40
 
В миреДенис ШмыгальКиевКиевский городской совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала