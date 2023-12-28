Власти Киева скрывали аварийность метро, заявил украинский депутат
Украинский депутат: власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро
© AP Photo / Felipe DanaМетро в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Метро в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти Киева давно знали об аварийности станций в южной части синей линии метро, однако решение о закрытии приняли только сейчас, ремонт займет более полугода, заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.
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"Предварительная экспертиза была давно, и был отчет научно-исследовательского предприятия, которое зафиксировало аварийность ветки метрополитена. На сегодняшний день заключен договор на 21,5 миллиона гривен (571,5 тысячи долларов) с компанией, которая будет разрабатывать документацию о ремонте. Сколько работы продляться - неизвестно. То, что власти Киева думают, что это займет шесть месяцев, это слишком оптимистично. Киевлянам надо готовиться, что эта ветка не будет работать длительное время - более шести месяцев", - сказал Витренко в эфире телеканала "Рада".
В начале декабря власти Киева заявили, что шесть станций в южной части синей линии метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - закрываются на ремонт на полгода из-за угрозы затопления, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Оболонско-Теремковская линия - исторически вторая линия киевского метрополитена. Проходит от жилого массива Оболонь в северной части украинской столицы до массива Теремки - в южной. Насчитывает 18 станций, протяженность составляет почти 21 километр, время проезда - около 35 минут.