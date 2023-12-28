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Житель Екатеринбурга получил срок за гибель десяти человек от метанола - РИА Новости, 28.12.2023
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14:10 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/metanol-1918760673.html
Житель Екатеринбурга получил срок за гибель десяти человек от метанола
Житель Екатеринбурга получил срок за гибель десяти человек от метанола - РИА Новости, 28.12.2023
Житель Екатеринбурга получил срок за гибель десяти человек от метанола
Суд в Тюмени признал жителя Екатеринбурга виновным в сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погибли 10 человек, и приговорил его к 7 РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:10
2023-12-28T14:10
происшествия
екатеринбург
тюмень
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 28 дек – РИА Новости. Суд в Тюмени признал жителя Екатеринбурга виновным в сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погибли 10 человек, и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области. Следствием и судом установлено, что с 1 января 2021 по 6 января 2022 года 41-летний мужчина организовал перевозку из Екатеринбурга в Тюменскую область и сбыт не менее ста коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей метиловый спирт, в том числе с этикеткой "Родник Сибири", подключил к реализации своего знакомого, который сбывал опасный контрафакт объемом 0,5 и 0,25 литра тюменским предпринимателям для продажи в торговых точках Тюмени. От употребления этого суррогата в январе 2022 года погибли 10 человек. "41-летний житель города Екатеринбурга признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ и по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ… Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", –говоится в сообщении. Первая из статей - хранение, а также сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц; вторая - приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции в крупном размере. В облпрокуратуре уточнили, что дело рассматривал Ленинский районный суд Тюмени, признанный виновным мужчина ранее уже был судим, его соучастники по делу об отравлении тюменцев метанолом осуждены в 2023 году и отбывают наказание в местах лишения свободы. В январе 2022 года региональное управление СК информировало об арестах 14 человек в связи с отравлением людей метанолом в Тюмени, расследование уголовных дел брал на контроль центральный аппарат СК.
https://ria.ru/20230807/metanol-1888611780.html
https://ria.ru/20231206/shkolnitsy-1914212518.html
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происшествия, екатеринбург, тюмень, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Тюмень, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Екатеринбурга получил срок за гибель десяти человек от метанола

Жителю Екатеринбурга дали 7 лет за гибель десяти человек от отравления метанолом

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 28 дек – РИА Новости. Суд в Тюмени признал жителя Екатеринбурга виновным в сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погибли 10 человек, и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области.
Следствием и судом установлено, что с 1 января 2021 по 6 января 2022 года 41-летний мужчина организовал перевозку из Екатеринбурга в Тюменскую область и сбыт не менее ста коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей метиловый спирт, в том числе с этикеткой "Родник Сибири", подключил к реализации своего знакомого, который сбывал опасный контрафакт объемом 0,5 и 0,25 литра тюменским предпринимателям для продажи в торговых точках Тюмени. От употребления этого суррогата в январе 2022 года погибли 10 человек.
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"41-летний житель города Екатеринбурга признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ и по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ… Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", –говоится в сообщении.
Первая из статей - хранение, а также сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц; вторая - приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции в крупном размере.
В облпрокуратуре уточнили, что дело рассматривал Ленинский районный суд Тюмени, признанный виновным мужчина ранее уже был судим, его соучастники по делу об отравлении тюменцев метанолом осуждены в 2023 году и отбывают наказание в местах лишения свободы.
В январе 2022 года региональное управление СК информировало об арестах 14 человек в связи с отравлением людей метанолом в Тюмени, расследование уголовных дел брал на контроль центральный аппарат СК.
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ПроисшествияЕкатеринбургТюменьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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