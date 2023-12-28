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Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России - РИА Новости, 28.12.2023
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11:35 28.12.2023 (обновлено: 11:46 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/medvedev-1918691732.html
Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России
Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России - РИА Новости, 28.12.2023
Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России
Полмиллиона человек принято на службу по контракту в вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:35
2023-12-28T11:46
вооруженные силы рф
безопасность
дмитрий медведев
россия
украина
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полмиллиона человек принято на службу по контракту в вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек", - сказал Медведев во время ответа на вопрос о возможности переговоров в 2024 году по Украине на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.
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вооруженные силы рф, безопасность, дмитрий медведев, россия, украина
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Украина
Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России

Медведев: с 1 января на службу по контракту приняли полмиллиона человек

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полмиллиона человек принято на службу по контракту в вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек", - сказал Медведев во время ответа на вопрос о возможности переговоров в 2024 году по Украине на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Шойгу: число военнослужащих по контракту к концу 2024 года увеличится
19 декабря, 14:37
 
Вооруженные силы РФБезопасностьДмитрий МедведевРоссияУкраина
 
 
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