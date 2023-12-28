https://ria.ru/20231228/medvedev-1918691732.html

Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России

Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России - РИА Новости, 28.12.2023

Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России

Полмиллиона человек принято на службу по контракту в вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:35

2023-12-28T11:35

2023-12-28T11:46

вооруженные силы рф

безопасность

дмитрий медведев

россия

украина

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полмиллиона человек принято на службу по контракту в вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек", - сказал Медведев во время ответа на вопрос о возможности переговоров в 2024 году по Украине на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.

https://ria.ru/20231219/voennosluzhaschie-1916714401.html

россия

украина

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Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность, дмитрий медведев, россия, украина