https://ria.ru/20231228/medvedev-1918691732.html
Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России
Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России - РИА Новости, 28.12.2023
Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России
Полмиллиона человек принято на службу по контракту в вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:35
2023-12-28T11:35
2023-12-28T11:46
вооруженные силы рф
безопасность
дмитрий медведев
россия
украина
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полмиллиона человек принято на службу по контракту в вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек", - сказал Медведев во время ответа на вопрос о возможности переговоров в 2024 году по Украине на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.
https://ria.ru/20231219/voennosluzhaschie-1916714401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, дмитрий медведев, россия, украина
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Украина
Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России
Медведев: с 1 января на службу по контракту приняли полмиллиона человек