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В Калининграде открылся туристический маршрут "Философская тропа Канта" - РИА Новости, 28.12.2023
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Туризм
 
16:55 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/marshrut-1918810311.html
В Калининграде открылся туристический маршрут "Философская тропа Канта"
В Калининграде открылся туристический маршрут "Философская тропа Канта" - РИА Новости, 28.12.2023
В Калининграде открылся туристический маршрут "Философская тропа Канта"
Новый туристический маршрут "Философская тропа Канта. Sapere aude!" открылся в Калининграде, сообщила пресс-служба Музея Мирового океана. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:55
2023-12-28T16:55
туризм
калининград
дмитрий чернышенко
музей мирового океана
россия
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КАЛИНИНГРАД, 28 дек - РИА Новости. Новый туристический маршрут "Философская тропа Канта. Sapere aude!" открылся в Калининграде, сообщила пресс-служба Музея Мирового океана. "Маршрут открыли. Мы назвали новый маршрут "Философская тропа И. Канта. Sapere aude!", что означает "Имей мужество пользоваться собственным умом!". Сам философ называл эту фразу девизом Просвещения", - говорится в сообщении. Отмечается, что по новому маршруту каждый турист сможет пройти самостоятельно, считывая специальные qr-коды и узнавая о том, как это место в городе связано с биографией и учением Канта. "Погрузившись в тома научных библиотек и проведя большую исследовательскую работу с целью издания на русском языке "Физической географии Канта", сотрудникам музея удалось разгадать, где пролегал маршрут прогулки легендарного профессора Альбертины", - говорится в сообщении. В Калининграде "Философская тропа Канта" начинается у скульптурной композиции "Скамья Канта" , проходит по Набережной Петра Великого, затем перемещается к зданию Янтарной мануфактуры и завершается во Фридрихсбургских воротах. Открытие маршрута "Философская тропа Канта. Sapere aude!" Музея Мирового океана и издание "Физической географии" Канта, которое также готовит музей, входит в план мероприятий по празднованию 300-летия со дня рождения философа, утвержденный оргкомитетом юбилея под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
https://ria.ru/20231129/marshruty-1912587975.html
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калининград, дмитрий чернышенко, музей мирового океана, россия
Туризм, Калининград, Дмитрий Чернышенко, Музей Мирового океана, Россия
В Калининграде открылся туристический маршрут "Философская тропа Канта"

В Калининграде открылся новый туристический маршрут "Философская тропа Канта"

© Фото : Музей-заповедник "Музей Мирового океана"Экскурсионный маршрут "Философская тропа Канта"
Экскурсионный маршрут Философская тропа Канта - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : Музей-заповедник "Музей Мирового океана"
Экскурсионный маршрут "Философская тропа Канта"
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 28 дек - РИА Новости. Новый туристический маршрут "Философская тропа Канта. Sapere aude!" открылся в Калининграде, сообщила пресс-служба Музея Мирового океана.
«
"Маршрут открыли. Мы назвали новый маршрут "Философская тропа И. Канта. Sapere aude!", что означает "Имей мужество пользоваться собственным умом!". Сам философ называл эту фразу девизом Просвещения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по новому маршруту каждый турист сможет пройти самостоятельно, считывая специальные qr-коды и узнавая о том, как это место в городе связано с биографией и учением Канта.
«
"Погрузившись в тома научных библиотек и проведя большую исследовательскую работу с целью издания на русском языке "Физической географии Канта", сотрудникам музея удалось разгадать, где пролегал маршрут прогулки легендарного профессора Альбертины", - говорится в сообщении.
В Калининграде "Философская тропа Канта" начинается у скульптурной композиции "Скамья Канта" , проходит по Набережной Петра Великого, затем перемещается к зданию Янтарной мануфактуры и завершается во Фридрихсбургских воротах.
Открытие маршрута "Философская тропа Канта. Sapere aude!" Музея Мирового океана и издание "Физической географии" Канта, которое также готовит музей, входит в план мероприятий по празднованию 300-летия со дня рождения философа, утвержденный оргкомитетом юбилея под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
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ТуризмКалининградДмитрий ЧернышенкоМузей Мирового океанаРоссия
 
 
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