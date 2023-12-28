https://ria.ru/20231228/litva-1918609704.html
Литва снижала пропуск грузовиков из Калининграда без уведомлений
Литва снижала пропуск грузовиков из Калининграда без уведомлений - РИА Новости, 28.12.2023
Литва снижала пропуск грузовиков из Калининграда без уведомлений
Литва снижала пропускную способность на границе с Калининградской областью в одностороннем порядке и без официальных уведомлений, сообщил РИА Новости губернатор РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T07:06
2023-12-28T07:06
2023-12-28T07:06
калининградская область
антон алиханов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
литва
калининград
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Литва снижала пропускную способность на границе с Калининградской областью в одностороннем порядке и без официальных уведомлений, сообщил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Федеральная таможенная служба (ФТС) России 25 ноября сообщила об очереди из грузовиков, возникшей на российско-литовском участке границы в Калининградской области (МАПП Чернышевское, сопредельный). В декабре очередь продолжала расти, в середине декабря сообщалось о 265 машинах, ожидающих проезда. Очередь была ликвидирована только 25 декабря. "Литовская сторона в одностороннем порядке снизила пропускную способность своего пункта пропуска", - сказал Алиханов. По его словам, после завершения ремонтных работ на пункте пропуска Кибартай осенью литовская сторона пропускала порядка 200 автомобилей в сутки. "Но потом, опять же со слов, скажем так, пограничников, таможенников литовских, им поступило указание снизить количество автомобилей, которые они пропускают. То есть это не обусловлено какими-то дополнительными досмотрами или еще чем-то. Там и так уже усиленный досмотр, всех практически прогоняли через эти рентгеновские аппараты на автомобиле. Это просто такая, ну, не итальянская забастовка, но снижение темпов пропуска автомобилей через международный автомобильный пропуска Чернышевское", - добавил он. Алиханов добавил, что для калининградский властей ситуация крайне неприятная, приходилось постоянно реагировать на "непрогнозируемое поведение литовской стороны".
https://ria.ru/20231228/kaliningrad-1918603940.html
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калининградская область, антон алиханов, федеральная таможенная служба (фтс россии), литва, калининград
Калининградская область, Антон Алиханов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Литва, Калининград
Литва снижала пропуск грузовиков из Калининграда без уведомлений
Алиханов: Литва снижала пропуск фур из Калининграда без официальных уведомлений
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Литва снижала пропускную способность на границе с Калининградской областью в одностороннем порядке и без официальных уведомлений, сообщил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Федеральная таможенная служба (ФТС
) России
25 ноября сообщила об очереди из грузовиков, возникшей на российско-литовском участке границы в Калининградской области (МАПП Чернышевское, сопредельный). В декабре очередь продолжала расти, в середине декабря сообщалось о 265 машинах, ожидающих проезда. Очередь была ликвидирована только 25 декабря.
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"Литовская сторона в одностороннем порядке снизила пропускную способность своего пункта пропуска", - сказал Алиханов.
По его словам, после завершения ремонтных работ на пункте пропуска Кибартай осенью литовская сторона пропускала порядка 200 автомобилей в сутки.
"Но потом, опять же со слов, скажем так, пограничников, таможенников литовских, им поступило указание снизить количество автомобилей, которые они пропускают. То есть это не обусловлено какими-то дополнительными досмотрами или еще чем-то. Там и так уже усиленный досмотр, всех практически прогоняли через эти рентгеновские аппараты на автомобиле. Это просто такая, ну, не итальянская забастовка, но снижение темпов пропуска автомобилей через международный автомобильный пропуска Чернышевское", - добавил он.
Алиханов добавил, что для калининградский властей ситуация крайне неприятная, приходилось постоянно реагировать на "непрогнозируемое поведение литовской стороны".
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