https://ria.ru/20231228/litva-1918609704.html

Литва снижала пропуск грузовиков из Калининграда без уведомлений

Литва снижала пропуск грузовиков из Калининграда без уведомлений - РИА Новости, 28.12.2023

Литва снижала пропуск грузовиков из Калининграда без уведомлений

Литва снижала пропускную способность на границе с Калининградской областью в одностороннем порядке и без официальных уведомлений, сообщил РИА Новости губернатор РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T07:06

2023-12-28T07:06

2023-12-28T07:06

калининградская область

антон алиханов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

литва

калининград

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Литва снижала пропускную способность на границе с Калининградской областью в одностороннем порядке и без официальных уведомлений, сообщил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Федеральная таможенная служба (ФТС) России 25 ноября сообщила об очереди из грузовиков, возникшей на российско-литовском участке границы в Калининградской области (МАПП Чернышевское, сопредельный). В декабре очередь продолжала расти, в середине декабря сообщалось о 265 машинах, ожидающих проезда. Очередь была ликвидирована только 25 декабря. "Литовская сторона в одностороннем порядке снизила пропускную способность своего пункта пропуска", - сказал Алиханов. По его словам, после завершения ремонтных работ на пункте пропуска Кибартай осенью литовская сторона пропускала порядка 200 автомобилей в сутки. "Но потом, опять же со слов, скажем так, пограничников, таможенников литовских, им поступило указание снизить количество автомобилей, которые они пропускают. То есть это не обусловлено какими-то дополнительными досмотрами или еще чем-то. Там и так уже усиленный досмотр, всех практически прогоняли через эти рентгеновские аппараты на автомобиле. Это просто такая, ну, не итальянская забастовка, но снижение темпов пропуска автомобилей через международный автомобильный пропуска Чернышевское", - добавил он. Алиханов добавил, что для калининградский властей ситуация крайне неприятная, приходилось постоянно реагировать на "непрогнозируемое поведение литовской стороны".

https://ria.ru/20231228/kaliningrad-1918603940.html

https://ria.ru/20231123/ugroza-1911421947.html

калининградская область

литва

калининград

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калининградская область, антон алиханов, федеральная таможенная служба (фтс россии), литва, калининград