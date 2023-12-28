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МО выделит более 19 миллиардов рублей на льготные лекарства в 2024 году
МО выделит более 19 миллиардов рублей на льготные лекарства в 2024 году - РИА Новости, 28.12.2023
МО выделит более 19 миллиардов рублей на льготные лекарства в 2024 году
Власти Подмосковья направят 19,2 миллиарда рублей на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2024 году. Депутат Мособлдумы Андрей Голубев отметил, что часть РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:42
2023-12-28T16:42
2023-12-28T16:42
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Власти Подмосковья направят 19,2 миллиарда рублей на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2024 году. Депутат Мособлдумы Андрей Голубев отметил, что часть суммы будет выделена из федерального бюджета. Об этом сообщил телеканал "360".По словам парламентария, в регионе идет активное развитие служб и сервисов в сфере здравоохранения. Так, граждане получили возможность дистанционно оформлять рецепты на препараты.За 2023-й данный способ задействовали почти на 900 тысяч бланков. Право на соответствующие льготы имеют около 700 тысяч человек.
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