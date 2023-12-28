Лавров заявил о внутренних противоречиях в ЕС
Лавров: в ЕС возникают внутренние противоречия из-за чиновников Еврокомиссии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Внутри Европейского союза помимо существующих проблем назрели противоречия, которые связаны с тем, что во главу никем не избираемой Еврокомиссии иногда ставятся люди, которые ни с кем не согласовывают свои решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавро в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24"в.
"В Европе, в той же Венгрии, Словакии, в некоторых других странах, в Венгрии и Словакии руководство, в других странах все больше и больше парламентариев и политиков оппозиционных задают вопрос: "Почему 27 странами, в которых руководят президенты, премьеры, избранные на национальных выборах, почему ими руководит Еврокомиссия, которую никто не избирал и состав которой является предметом подковёрного торга лидеров стран Евросоюза"", - сказал Лавров.
Он добавил, что в Европейском союзе существует правило "все поровну", каждая страна должна иметь еврокомиссара.
"И вот тут начинаются торговля, комбинации, компромиссы, сделки, по итогам которых очень серые личности потом проникают в Еврокомиссию. А когда во главе этой структуры оказывается такая авторитарно настроенная деяльница как Урсула фон дер Ляйен, которая очень многие решения объявляет, ни с кем не проконсультировавшись, конечно, назревают внутренние противоречия, протест. Это добавляет проблем Евросоюзу", - рассказал министр.
Он подчеркнул, что в настоящее время Европейский союз сталкивается с множеством проблем, в том числе в связи с санкциями против России. "Еще внутренние склоки, они будут нагнетаться", - подчеркнул Лавров.