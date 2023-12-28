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Лавров заявил о внутренних противоречиях в ЕС - РИА Новости, 28.12.2023
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13:10 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918739922.html
Лавров заявил о внутренних противоречиях в ЕС
Лавров заявил о внутренних противоречиях в ЕС - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров заявил о внутренних противоречиях в ЕС
Внутри Европейского союза помимо существующих проблем назрели противоречия, которые связаны с тем, что во главу никем не избираемой Еврокомиссии иногда ставятся РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:10
2023-12-28T13:10
в мире
россия
венгрия
словакия
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Внутри Европейского союза помимо существующих проблем назрели противоречия, которые связаны с тем, что во главу никем не избираемой Еврокомиссии иногда ставятся люди, которые ни с кем не согласовывают свои решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавро в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24"в. "В Европе, в той же Венгрии, Словакии, в некоторых других странах, в Венгрии и Словакии руководство, в других странах все больше и больше парламентариев и политиков оппозиционных задают вопрос: "Почему 27 странами, в которых руководят президенты, премьеры, избранные на национальных выборах, почему ими руководит Еврокомиссия, которую никто не избирал и состав которой является предметом подковёрного торга лидеров стран Евросоюза"", - сказал Лавров. Он добавил, что в Европейском союзе существует правило "все поровну", каждая страна должна иметь еврокомиссара. "И вот тут начинаются торговля, комбинации, компромиссы, сделки, по итогам которых очень серые личности потом проникают в Еврокомиссию. А когда во главе этой структуры оказывается такая авторитарно настроенная деяльница как Урсула фон дер Ляйен, которая очень многие решения объявляет, ни с кем не проконсультировавшись, конечно, назревают внутренние противоречия, протест. Это добавляет проблем Евросоюзу", - рассказал министр. Он подчеркнул, что в настоящее время Европейский союз сталкивается с множеством проблем, в том числе в связи с санкциями против России. "Еще внутренние склоки, они будут нагнетаться", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918720954.html
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в мире, россия, венгрия, словакия, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Венгрия, Словакия, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз
Лавров заявил о внутренних противоречиях в ЕС

Лавров: в ЕС возникают внутренние противоречия из-за чиновников Еврокомиссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Внутри Европейского союза помимо существующих проблем назрели противоречия, которые связаны с тем, что во главу никем не избираемой Еврокомиссии иногда ставятся люди, которые ни с кем не согласовывают свои решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавро в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24"в.
Европе, в той же Венгрии, Словакии, в некоторых других странах, в Венгрии и Словакии руководство, в других странах все больше и больше парламентариев и политиков оппозиционных задают вопрос: "Почему 27 странами, в которых руководят президенты, премьеры, избранные на национальных выборах, почему ими руководит Еврокомиссия, которую никто не избирал и состав которой является предметом подковёрного торга лидеров стран Евросоюза"", - сказал Лавров.
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Он добавил, что в Европейском союзе существует правило "все поровну", каждая страна должна иметь еврокомиссара.
"И вот тут начинаются торговля, комбинации, компромиссы, сделки, по итогам которых очень серые личности потом проникают в Еврокомиссию. А когда во главе этой структуры оказывается такая авторитарно настроенная деяльница как Урсула фон дер Ляйен, которая очень многие решения объявляет, ни с кем не проконсультировавшись, конечно, назревают внутренние противоречия, протест. Это добавляет проблем Евросоюзу", - рассказал министр.
Он подчеркнул, что в настоящее время Европейский союз сталкивается с множеством проблем, в том числе в связи с санкциями против России. "Еще внутренние склоки, они будут нагнетаться", - подчеркнул Лавров.
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В миреРоссияВенгрияСловакияУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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