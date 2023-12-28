Лавров рассказал о ситуации в Тайваньском проливе
Лавров: США не отказываются от силового решения ситуации в Тайванском проливе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что, судя по ситуации в Тайваньском проливе, США явно не отказываются от силовых методов решения проблем.
"Если брать американцев, если брать их аппетиты, если брать последние данные об их военном бюджете, если посмотреть, какие идут приготовления в Тайваньском проливе и вокруг Тайваньского пролива, то, безусловно, они отнюдь не отказываются от силовых методов решения проблем", - сказал министр.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
В Пекине не раз заявляли, что США должны прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение острова с материковым Китаем.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.