https://ria.ru/20231228/lavrov-1918728953.html

Лавров рассказал о ситуации в Тайваньском проливе

Лавров рассказал о ситуации в Тайваньском проливе - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров рассказал о ситуации в Тайваньском проливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что, судя по ситуации в Тайваньском проливе, США явно не отказываются от силовых методов РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:46

2023-12-28T12:46

2023-12-28T12:59

сша

в мире

сергей лавров

китай

тайвань

нэнси пелоси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что, судя по ситуации в Тайваньском проливе, США явно не отказываются от силовых методов решения проблем."Если брать американцев, если брать их аппетиты, если брать последние данные об их военном бюджете, если посмотреть, какие идут приготовления в Тайваньском проливе и вокруг Тайваньского пролива, то, безусловно, они отнюдь не отказываются от силовых методов решения проблем", - сказал министр.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В Пекине не раз заявляли, что США должны прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение острова с материковым Китаем.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231221/tayvan-1917173178.html

https://ria.ru/20231221/tayvan-1917110270.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, сергей лавров, китай, тайвань, нэнси пелоси