Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о ситуации в Тайваньском проливе - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 28.12.2023 (обновлено: 12:59 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918728953.html
Лавров рассказал о ситуации в Тайваньском проливе
Лавров рассказал о ситуации в Тайваньском проливе - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров рассказал о ситуации в Тайваньском проливе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что, судя по ситуации в Тайваньском проливе, США явно не отказываются от силовых методов РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:46
2023-12-28T12:59
сша
в мире
сергей лавров
китай
тайвань
нэнси пелоси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что, судя по ситуации в Тайваньском проливе, США явно не отказываются от силовых методов решения проблем."Если брать американцев, если брать их аппетиты, если брать последние данные об их военном бюджете, если посмотреть, какие идут приготовления в Тайваньском проливе и вокруг Тайваньского пролива, то, безусловно, они отнюдь не отказываются от силовых методов решения проблем", - сказал министр.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В Пекине не раз заявляли, что США должны прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение острова с материковым Китаем.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231221/tayvan-1917173178.html
https://ria.ru/20231221/tayvan-1917110270.html
сша
китай
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, сергей лавров, китай, тайвань, нэнси пелоси
США, В мире, Сергей Лавров, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси
Лавров рассказал о ситуации в Тайваньском проливе

Лавров: США не отказываются от силового решения ситуации в Тайванском проливе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и "России 24", что, судя по ситуации в Тайваньском проливе, США явно не отказываются от силовых методов решения проблем.
"Если брать американцев, если брать их аппетиты, если брать последние данные об их военном бюджете, если посмотреть, какие идут приготовления в Тайваньском проливе и вокруг Тайваньского пролива, то, безусловно, они отнюдь не отказываются от силовых методов решения проблем", - сказал министр.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
МИД Китая заявил, что США должны прекратить вооружать Тайвань
21 декабря, 12:14
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
В Пекине не раз заявляли, что США должны прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение острова с материковым Китаем.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
СМИ: Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань
21 декабря, 00:44
 
СШАВ миреСергей ЛавровКитайТайваньНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала