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Лавров прокомментировал ситуацию с атакой ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 28.12.2023
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12:43 28.12.2023 (обновлено: 13:12 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918727813.html
Лавров прокомментировал ситуацию с атакой ХАМАС на Израиль
Лавров прокомментировал ситуацию с атакой ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров прокомментировал ситуацию с атакой ХАМАС на Израиль
Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" усомнился в теории о том, что руководство Израиля заранее знало о планах палестинского... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:43
2023-12-28T13:12
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" усомнился в теории о том, что руководство Израиля заранее знало о планах палестинского движения ХАМАС совершить атаку 7 октября, но не предприняло превентивных действий, чтобы допустить эскалацию палестино-израильского конфликта."Очень много конспирологических теорий сейчас появляется. Буквально на днях наше телевидение и социальные сети в очередной раз передали сообщение одного из западных СМИ, западных журналистов, исследователей. По-моему и (журналист) Сеймур Херш тоже это публиковал, о том, что израильское руководство еще за год до 7 октября нынешнего года было предупреждено разведкой о готовящейся такой масштабной террористической атаке. Я не могу допустить, что если это правда, то никаких мер предосторожности и превентивных мер не было принято. Тем более, зная, на сколько израильская армия, израильские силы безопасности умеют и всегда готовы наносить превентивные удары", - рассказал Лавров.
https://ria.ru/20231228/tramp-1918602408.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Лавров о подготовке атаки ХАМАС и мерах предосторожности Израиля
Лавров о подготовке атаки ХАМАС и мерах предосторожности Израиля
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров прокомментировал ситуацию с атакой ХАМАС на Израиль

Лавров усомнился в том, что руководство Израиля намеренно допустило атаку ХАМАС

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" усомнился в теории о том, что руководство Израиля заранее знало о планах палестинского движения ХАМАС совершить атаку 7 октября, но не предприняло превентивных действий, чтобы допустить эскалацию палестино-израильского конфликта.
"Очень много конспирологических теорий сейчас появляется. Буквально на днях наше телевидение и социальные сети в очередной раз передали сообщение одного из западных СМИ, западных журналистов, исследователей. По-моему и (журналист) Сеймур Херш тоже это публиковал, о том, что израильское руководство еще за год до 7 октября нынешнего года было предупреждено разведкой о готовящейся такой масштабной террористической атаке. Я не могу допустить, что если это правда, то никаких мер предосторожности и превентивных мер не было принято. Тем более, зная, на сколько израильская армия, израильские силы безопасности умеют и всегда готовы наносить превентивные удары", - рассказал Лавров.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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