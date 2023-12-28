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Лавров обвинил Зеленского в обмане Макрона и Меркель - РИА Новости, 28.12.2023
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12:31 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918722994.html
Лавров обвинил Зеленского в обмане Макрона и Меркель
Лавров обвинил Зеленского в обмане Макрона и Меркель - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров обвинил Зеленского в обмане Макрона и Меркель
Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:31
2023-12-28T12:31
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для подготовки агрессии против ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". "Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже "нормандская четверка" собралась, согласовали документ, где говорилось ровно то, что было причиной отсутствия прогресса, а именно, необходимость предоставить особый статус ДНР, ЛНР и закрепить этот статус на постоянной основе в конституции. Он под этим подписался. А через пару лет, когда уже началась СВО, Ермак (глава офиса Зеленского - ред.) сказал: "Да нет, это он их все надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время", - заявил Лавров.
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918720954.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, франция, сергей лавров, владимир зеленский, эммануэль макрон
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Франция, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Лавров обвинил Зеленского в обмане Макрона и Меркель

Лавров: Зеленский в декабре 2019 года просто обманул Макрона и Меркель

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для подготовки агрессии против ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже "нормандская четверка" собралась, согласовали документ, где говорилось ровно то, что было причиной отсутствия прогресса, а именно, необходимость предоставить особый статус ДНР, ЛНР и закрепить этот статус на постоянной основе в конституции. Он под этим подписался. А через пару лет, когда уже началась СВО, Ермак (глава офиса Зеленского - ред.) сказал: "Да нет, это он их все надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время", - заявил Лавров.
Лавров: не вижу у Евросоюза радужного будущего, радужного в хорошем смысле - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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12:24
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФранцияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
 
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