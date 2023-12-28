https://ria.ru/20231228/lavrov-1918722994.html

Лавров обвинил Зеленского в обмане Макрона и Меркель

Лавров обвинил Зеленского в обмане Макрона и Меркель - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров обвинил Зеленского в обмане Макрона и Меркель

Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:31

2023-12-28T12:31

2023-12-28T12:31

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для подготовки агрессии против ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". "Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже "нормандская четверка" собралась, согласовали документ, где говорилось ровно то, что было причиной отсутствия прогресса, а именно, необходимость предоставить особый статус ДНР, ЛНР и закрепить этот статус на постоянной основе в конституции. Он под этим подписался. А через пару лет, когда уже началась СВО, Ермак (глава офиса Зеленского - ред.) сказал: "Да нет, это он их все надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20231228/lavrov-1918720954.html

донецкая народная республика

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франция

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, франция, сергей лавров, владимир зеленский, эммануэль макрон