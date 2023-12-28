https://ria.ru/20231228/lavrov-1918722994.html
Лавров обвинил Зеленского в обмане Макрона и Меркель
Лавров обвинил Зеленского в обмане Макрона и Меркель - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров обвинил Зеленского в обмане Макрона и Меркель
Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:31
2023-12-28T12:31
2023-12-28T12:31
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
франция
сергей лавров
владимир зеленский
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для подготовки агрессии против ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". "Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже "нормандская четверка" собралась, согласовали документ, где говорилось ровно то, что было причиной отсутствия прогресса, а именно, необходимость предоставить особый статус ДНР, ЛНР и закрепить этот статус на постоянной основе в конституции. Он под этим подписался. А через пару лет, когда уже началась СВО, Ермак (глава офиса Зеленского - ред.) сказал: "Да нет, это он их все надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время", - заявил Лавров.
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918720954.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, франция, сергей лавров, владимир зеленский, эммануэль макрон
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Франция, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Лавров обвинил Зеленского в обмане Макрона и Меркель
Лавров: Зеленский в декабре 2019 года просто обманул Макрона и Меркель