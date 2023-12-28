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Лавров рассказал, что может привести США в чувство - РИА Новости, 28.12.2023
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12:27 28.12.2023 (обновлено: 12:38 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918721546.html
Лавров рассказал, что может привести США в чувство
Лавров рассказал, что может привести США в чувство - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров рассказал, что может привести США в чувство
Только серьезное внутреннее потрясение может избавить Соединенные Штаты от ощущения собственного превосходства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:27
2023-12-28T12:38
сша
сергей лавров
в мире
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Только серьезное внутреннее потрясение может избавить Соединенные Штаты от ощущения собственного превосходства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24"."Только какая-то серьезная внутриамериканская проблема, какое-то потрясение серьезное может их привести в чувство. Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край", - заявил Лавров.Министр отметил, что "особенно это проявилось в действиях демократической администрации, в стремлении подчинить себе не только весь мир, но и свою страну в нарушение собственной конституции".
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918719075.html
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Лавров: только серьезное внутреннее потрясение может привести США в чувство
Лавров: только серьезное внутреннее потрясение может привести США в чувство
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сша, сергей лавров, в мире, россия
США, Сергей Лавров, В мире, Россия
Лавров рассказал, что может привести США в чувство

Лавров: привести США в чувство может только серьезное внутреннее потрясение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Только серьезное внутреннее потрясение может избавить Соединенные Штаты от ощущения собственного превосходства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Только какая-то серьезная внутриамериканская проблема, какое-то потрясение серьезное может их привести в чувство. Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край", - заявил Лавров.
Министр отметил, что "особенно это проявилось в действиях демократической администрации, в стремлении подчинить себе не только весь мир, но и свою страну в нарушение собственной конституции".
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