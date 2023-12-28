https://ria.ru/20231228/lavrov-1918721546.html

Лавров рассказал, что может привести США в чувство

Лавров рассказал, что может привести США в чувство - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров рассказал, что может привести США в чувство

Только серьезное внутреннее потрясение может избавить Соединенные Штаты от ощущения собственного превосходства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА РИА Новости, 28.12.2023

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Только серьезное внутреннее потрясение может избавить Соединенные Штаты от ощущения собственного превосходства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24"."Только какая-то серьезная внутриамериканская проблема, какое-то потрясение серьезное может их привести в чувство. Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край", - заявил Лавров.Министр отметил, что "особенно это проявилось в действиях демократической администрации, в стремлении подчинить себе не только весь мир, но и свою страну в нарушение собственной конституции".

https://ria.ru/20231228/lavrov-1918719075.html

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Лавров: только серьезное внутреннее потрясение может привести США в чувство Лавров: только серьезное внутреннее потрясение может привести США в чувство 2023-12-28T12:27 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, сергей лавров, в мире, россия