https://ria.ru/20231228/lavrov-1918720954.html
Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего
Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что не видит у Евросоюза "радужного будущего" в хорошем смысле. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:24
2023-12-28T12:24
2023-12-28T12:53
евросоюз
сергей лавров
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918730758_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53276e8d298c86385b39c67f91637c63.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что не видит у Евросоюза "радужного будущего" в хорошем смысле."Я не вижу такого радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле, в Евросоюзе я не вижу. В других смыслах они для себя это уже будущее определили", - сказал он.
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918722994.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918730758_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9cc03a9fef02526d666b8d859ac4e4e.jpg
Лавров: не вижу у Евросоюза радужного будущего, "радужного" в хорошем смысле
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что не видит у Евросоюза "радужного будущего" в хорошем смысле. "Я не вижу такого радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле, в Евросоюзе я не вижу. В других смыслах они для себя это уже будущее определили", - сказал он.
2023-12-28T12:24
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, сергей лавров, в мире, россия
Евросоюз, Сергей Лавров, В мире, Россия
Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего
Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего, в хорошем смысле