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Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего - РИА Новости, 28.12.2023
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12:24 28.12.2023 (обновлено: 12:53 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918720954.html
Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего
Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что не видит у Евросоюза "радужного будущего" в хорошем смысле. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:24
2023-12-28T12:53
евросоюз
сергей лавров
в мире
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что не видит у Евросоюза "радужного будущего" в хорошем смысле."Я не вижу такого радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле, в Евросоюзе я не вижу. В других смыслах они для себя это уже будущее определили", - сказал он.
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918722994.html
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Лавров: не вижу у Евросоюза радужного будущего, "радужного" в хорошем смысле
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что не видит у Евросоюза "радужного будущего" в хорошем смысле. "Я не вижу такого радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле, в Евросоюзе я не вижу. В других смыслах они для себя это уже будущее определили", - сказал он.
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евросоюз, сергей лавров, в мире, россия
Евросоюз, Сергей Лавров, В мире, Россия
Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего

Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего, в хорошем смысле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что не видит у Евросоюза "радужного будущего" в хорошем смысле.
"Я не вижу такого радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле, в Евросоюзе я не вижу. В других смыслах они для себя это уже будущее определили", - сказал он.
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