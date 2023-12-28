https://ria.ru/20231228/lavrov-1918720954.html

Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего

Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров заявил, что не видит у ЕС радужного будущего

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что не видит у Евросоюза "радужного будущего" в хорошем смысле. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:24

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2023-12-28T12:53

евросоюз

сергей лавров

в мире

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что не видит у Евросоюза "радужного будущего" в хорошем смысле."Я не вижу такого радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле, в Евросоюзе я не вижу. В других смыслах они для себя это уже будущее определили", - сказал он.

https://ria.ru/20231228/lavrov-1918722994.html

россия

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Лавров: не вижу у Евросоюза радужного будущего, "радужного" в хорошем смысле Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что не видит у Евросоюза "радужного будущего" в хорошем смысле. "Я не вижу такого радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле, в Евросоюзе я не вижу. В других смыслах они для себя это уже будущее определили", - сказал он. 2023-12-28T12:24 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, сергей лавров, в мире, россия