https://ria.ru/20231228/lavrov-1918719075.html

Лавров назвал задачу российской дипломатии на 2024 год

Лавров назвал задачу российской дипломатии на 2024 год - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров назвал задачу российской дипломатии на 2024 год

Задачей российской дипломатии на предстоящий год является обеспечение объективного восприятия России в мире на фоне продолжающейся СВО и санкционного... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:21

2023-12-28T12:21

2023-12-28T12:21

россия

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Задачей российской дипломатии на предстоящий год является обеспечение объективного восприятия России в мире на фоне продолжающейся СВО и санкционного противостояния с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". "Задача - обеспечить объективное восприятие России за рубежом, так было всегда. В условиях СВО, в условиях нашего противостояния Западу, в том числе на экономическом фронте, на санкционном фронте, объективное объяснение нашим действиям приобретает особое значение", - сообщил Лавров, отвечая на вопрос о задачах российской дипломатии на предстоящий год.

https://ria.ru/20231228/strategiya-1918708119.html

россия

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Дарья Буймова

россия, сергей лавров, политика