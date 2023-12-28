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Лавров назвал задачу российской дипломатии на 2024 год - РИА Новости, 28.12.2023
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12:21 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918719075.html
Лавров назвал задачу российской дипломатии на 2024 год
Лавров назвал задачу российской дипломатии на 2024 год - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров назвал задачу российской дипломатии на 2024 год
Задачей российской дипломатии на предстоящий год является обеспечение объективного восприятия России в мире на фоне продолжающейся СВО и санкционного... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:21
2023-12-28T12:21
россия
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Задачей российской дипломатии на предстоящий год является обеспечение объективного восприятия России в мире на фоне продолжающейся СВО и санкционного противостояния с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". "Задача - обеспечить объективное восприятие России за рубежом, так было всегда. В условиях СВО, в условиях нашего противостояния Западу, в том числе на экономическом фронте, на санкционном фронте, объективное объяснение нашим действиям приобретает особое значение", - сообщил Лавров, отвечая на вопрос о задачах российской дипломатии на предстоящий год.
https://ria.ru/20231228/strategiya-1918708119.html
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россия, сергей лавров, политика
Россия, Сергей Лавров, Политика
Лавров назвал задачу российской дипломатии на 2024 год

Лавров призвал обеспечить объективное восприятие России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Задачей российской дипломатии на предстоящий год является обеспечение объективного восприятия России в мире на фоне продолжающейся СВО и санкционного противостояния с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Задача - обеспечить объективное восприятие России за рубежом, так было всегда. В условиях СВО, в условиях нашего противостояния Западу, в том числе на экономическом фронте, на санкционном фронте, объективное объяснение нашим действиям приобретает особое значение", - сообщил Лавров, отвечая на вопрос о задачах российской дипломатии на предстоящий год.
Лавров: стратегия Запада с треском провалилась - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров
11:59
 
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