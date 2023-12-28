https://ria.ru/20231228/lavrov-1918713931.html

Лавров раскритиковал "Формулу мира" Зеленского

Лавров раскритиковал "Формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров раскритиковал "Формулу мира" Зеленского

"Формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:15

2023-12-28T12:15

2023-12-28T12:28

в мире

россия

сергей лавров

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". "Целью была заставить их (страны - ред.) подписаться под "Формулой мира" Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное - "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс"", - рассказал Лавров, говоря о попытках стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к "Формуле мира"."То, что нам рассказывают, и это подтверждается из разных источников, Запад говорит: вот десять пунктов Зеленского, ни шагу в сторону, ни влево, ни вправо, ни назад - только вперед. Утвердить как они есть. Пытаются... такая разводка, говоря по-русски", - заявил Лавров.Он добавил, что западные страны пытаются манипулированием отдельными пунктами формулы Зеленского утвердить позицию о том, что многие страны поддерживают возвращение России к границам 1991 года.

https://ria.ru/20231228/lavrov-1918711517.html

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Лавров о попытках Запада привлечь другие государства к реализации "формулы Зеленского" Лавров о попытках Запада привлечь другие государства к реализации "формулы Зеленского" 2023-12-28T12:15 true PT2M14S

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Дарья Буймова

в мире, россия, сергей лавров, владимир зеленский