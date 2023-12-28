https://ria.ru/20231228/lavrov-1918713931.html
Лавров раскритиковал "Формулу мира" Зеленского
Лавров раскритиковал "Формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров раскритиковал "Формулу мира" Зеленского
"Формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:15
2023-12-28T12:15
2023-12-28T12:28
в мире
россия
сергей лавров
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918720932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94cec1901df1622f983f56d21e6dd238.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". "Целью была заставить их (страны - ред.) подписаться под "Формулой мира" Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное - "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс"", - рассказал Лавров, говоря о попытках стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к "Формуле мира"."То, что нам рассказывают, и это подтверждается из разных источников, Запад говорит: вот десять пунктов Зеленского, ни шагу в сторону, ни влево, ни вправо, ни назад - только вперед. Утвердить как они есть. Пытаются... такая разводка, говоря по-русски", - заявил Лавров.Он добавил, что западные страны пытаются манипулированием отдельными пунктами формулы Зеленского утвердить позицию о том, что многие страны поддерживают возвращение России к границам 1991 года.
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918711517.html
https://ria.ru/20231228/izolyatsiya-1918704109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров о попытках Запада привлечь другие государства к реализации "формулы Зеленского"
Лавров о попытках Запада привлечь другие государства к реализации "формулы Зеленского"
2023-12-28T12:15
true
PT2M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Лавров раскритиковал "Формулу мира" Зеленского
Лавров назвал "Формулу мира" Зеленского плодом больного воображения
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
"Формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью
РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Целью была заставить их (страны - ред.) подписаться под "Формулой мира" Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное - "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс"", - рассказал Лавров, говоря о попытках стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к "Формуле мира".
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"То, что нам рассказывают, и это подтверждается из разных источников, Запад говорит: вот десять пунктов Зеленского, ни шагу в сторону, ни влево, ни вправо, ни назад - только вперед. Утвердить как они есть. Пытаются... такая разводка, говоря по-русски", - заявил Лавров.
Он добавил, что западные страны пытаются манипулированием отдельными пунктами формулы Зеленского утвердить позицию о том, что многие страны поддерживают возвращение России к границам 1991 года.
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