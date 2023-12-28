https://ria.ru/20231228/lavrov-1918711517.html

Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем

Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" назвал "очковтирательством" попытки западных стран найти решение конфликта на Украине РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:12

2023-12-28T12:12

2023-12-28T12:12

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сергей лавров

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" назвал "очковтирательством" попытки западных стран найти решение конфликта на Украине таким образом, чтобы "объявить победу Киева". Лавров обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что Запад намерен якобы искать пути выхода из украинского кризиса, которые бы позволили "все равно объявить победу" Украины. "Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20231218/ukraina-1916534384.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сергей лавров