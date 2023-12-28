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Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем - РИА Новости, 28.12.2023
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12:12 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918711517.html
Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем
Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" назвал "очковтирательством" попытки западных стран найти решение конфликта на Украине РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:12
2023-12-28T12:12
в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" назвал "очковтирательством" попытки западных стран найти решение конфликта на Украине таким образом, чтобы "объявить победу Киева". Лавров обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что Запад намерен якобы искать пути выхода из украинского кризиса, которые бы позволили "все равно объявить победу" Украины. "Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", - сказал Лавров.
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в мире, украина, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем

Лавров назвал очковтирательством попытки Запада объявить Украину победителем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" назвал "очковтирательством" попытки западных стран найти решение конфликта на Украине таким образом, чтобы "объявить победу Киева".
Лавров обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что Запад намерен якобы искать пути выхода из украинского кризиса, которые бы позволили "все равно объявить победу" Украины.
"Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Запад, говоря о переговорах, хочет дать Украине передышку, заявил Лавров
18 декабря, 16:18
 
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