https://ria.ru/20231228/lavrov-1918711517.html
Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем
Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" назвал "очковтирательством" попытки западных стран найти решение конфликта на Украине РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:12
2023-12-28T12:12
2023-12-28T12:12
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украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" назвал "очковтирательством" попытки западных стран найти решение конфликта на Украине таким образом, чтобы "объявить победу Киева". Лавров обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что Запад намерен якобы искать пути выхода из украинского кризиса, которые бы позволили "все равно объявить победу" Украины. "Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916534384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем
Лавров назвал очковтирательством попытки Запада объявить Украину победителем
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью
РИА Новости и телеканалу "Россия 24" назвал "очковтирательством" попытки западных стран найти решение конфликта на Украине таким образом, чтобы "объявить победу Киева".
Лавров обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что Запад намерен якобы искать пути выхода из украинского кризиса, которые бы позволили "все равно объявить победу" Украины.
"Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", - сказал Лавров.
Запад, говоря о переговорах, хочет дать Украине передышку, заявил Лавров