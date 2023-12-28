https://ria.ru/20231228/lavrov-1918707849.html
Лавров рассказал о движении к более справедливому экономическому порядку
Лавров рассказал о движении к более справедливому экономическому порядку - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров рассказал о движении к более справедливому экономическому порядку
Сейчас уже нельзя остановить движение к более справедливому экономическому порядку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:58
2023-12-28T11:58
2023-12-28T12:05
сергей лавров
в мире
брикс
всемирный банк
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сейчас уже нельзя остановить движение к более справедливому экономическому порядку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24"."Движение к более справедливому миропорядку, экономическому миропорядку, оно, конечно, неостановимо. На саммите того же БРИКС была поставлена очень четкая задача и даже требование выдвинуто - дайте членам БРИКС и другим развивающимся странам, которые поднялись экономически и финансово, дайте им квоты в Международном валютном фоне и Всемирном банке, которые отражают их реальный экономический вес. Не хотят, еще одно проявление того, как США уродуют свои же собственные принципы честной конкуренции", - сказал он.
https://ria.ru/20231228/strategiya-1918708119.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_69c56183d5487e686a80ee2f151352a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, брикс, всемирный банк, россия, сша
Сергей Лавров, В мире, БРИКС, Всемирный банк, Россия, США
Лавров рассказал о движении к более справедливому экономическому порядку
Лавров: движение к более справедливому экономическому порядку остановить нельзя