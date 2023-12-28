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Лавров рассказал о движении к более справедливому экономическому порядку - РИА Новости, 28.12.2023
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11:58 28.12.2023 (обновлено: 12:05 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918707849.html
Лавров рассказал о движении к более справедливому экономическому порядку
Лавров рассказал о движении к более справедливому экономическому порядку - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров рассказал о движении к более справедливому экономическому порядку
Сейчас уже нельзя остановить движение к более справедливому экономическому порядку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:58
2023-12-28T12:05
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сейчас уже нельзя остановить движение к более справедливому экономическому порядку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24"."Движение к более справедливому миропорядку, экономическому миропорядку, оно, конечно, неостановимо. На саммите того же БРИКС была поставлена очень четкая задача и даже требование выдвинуто - дайте членам БРИКС и другим развивающимся странам, которые поднялись экономически и финансово, дайте им квоты в Международном валютном фоне и Всемирном банке, которые отражают их реальный экономический вес. Не хотят, еще одно проявление того, как США уродуют свои же собственные принципы честной конкуренции", - сказал он.
https://ria.ru/20231228/strategiya-1918708119.html
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сергей лавров, в мире, брикс, всемирный банк, россия, сша
Сергей Лавров, В мире, БРИКС, Всемирный банк, Россия, США
Лавров рассказал о движении к более справедливому экономическому порядку

Лавров: движение к более справедливому экономическому порядку остановить нельзя

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сейчас уже нельзя остановить движение к более справедливому экономическому порядку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Движение к более справедливому миропорядку, экономическому миропорядку, оно, конечно, неостановимо. На саммите того же БРИКС была поставлена очень четкая задача и даже требование выдвинуто - дайте членам БРИКС и другим развивающимся странам, которые поднялись экономически и финансово, дайте им квоты в Международном валютном фоне и Всемирном банке, которые отражают их реальный экономический вес. Не хотят, еще одно проявление того, как США уродуют свои же собственные принципы честной конкуренции", - сказал он.
Лавров: стратегия Запада с треском провалилась - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров
11:59
 
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