https://ria.ru/20231228/lavrov-1918707849.html

Лавров рассказал о движении к более справедливому экономическому порядку

Лавров рассказал о движении к более справедливому экономическому порядку - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров рассказал о движении к более справедливому экономическому порядку

Сейчас уже нельзя остановить движение к более справедливому экономическому порядку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:58

2023-12-28T11:58

2023-12-28T12:05

сергей лавров

в мире

брикс

всемирный банк

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сейчас уже нельзя остановить движение к более справедливому экономическому порядку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24"."Движение к более справедливому миропорядку, экономическому миропорядку, оно, конечно, неостановимо. На саммите того же БРИКС была поставлена очень четкая задача и даже требование выдвинуто - дайте членам БРИКС и другим развивающимся странам, которые поднялись экономически и финансово, дайте им квоты в Международном валютном фоне и Всемирном банке, которые отражают их реальный экономический вес. Не хотят, еще одно проявление того, как США уродуют свои же собственные принципы честной конкуренции", - сказал он.

https://ria.ru/20231228/strategiya-1918708119.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, в мире, брикс, всемирный банк, россия, сша