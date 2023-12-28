https://ria.ru/20231228/lantset-1918600805.html

На правом берегу Днепра "Ланцетами" подбили САУ "Гвоздика" и танк ВСУ

На правом берегу Днепра "Ланцетами" подбили САУ "Гвоздика" и танк ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023

На правом берегу Днепра "Ланцетами" подбили САУ "Гвоздика" и танк ВСУ

Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" на правом берегу Днепра в Херсонской области танк, грузовик и самоходную артустановку "Гвоздика" ВСУ, сообщили... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T04:08

2023-12-28T04:08

2023-12-28T08:50

днепр (город)

россия

вооруженные силы украины

херсонская область

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" на правом берегу Днепра в Херсонской области танк, грузовик и самоходную артустановку "Гвоздика" ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России."На правом берегу Днепра были обнаружены самоходная установка 2С1 "Гвоздика", грузовой автомобиль и танк ВСУ. Для их уничтожения командованием соединения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты", - рассказали в ведомстве.Поиск и уничтожение техники противника велись ночью с использованием тепловизоров которыми оснащены современные средства контроля и поражения противника. Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и передислоцировались в безопасный район.Как отметили в Минобороны, бойцы ВДВ из группировки "Днепр" ежедневно уничтожают и выводят из строя технику ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20231213/lantset-1915436649.html

днепр (город)

россия

херсонская область

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Уничтожение военной техники ВСУ в Херсонской области Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" танк, грузовик и САУ "Гвоздика" ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. 2023-12-28T04:08 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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днепр (город), россия, вооруженные силы украины, херсонская область