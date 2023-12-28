https://ria.ru/20231228/lantset-1918600805.html
На правом берегу Днепра "Ланцетами" подбили САУ "Гвоздика" и танк ВСУ
На правом берегу Днепра "Ланцетами" подбили САУ "Гвоздика" и танк ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
На правом берегу Днепра "Ланцетами" подбили САУ "Гвоздика" и танк ВСУ
Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" на правом берегу Днепра в Херсонской области танк, грузовик и самоходную артустановку "Гвоздика" ВСУ, сообщили... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:08
2023-12-28T04:08
2023-12-28T08:50
днепр (город)
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918615166_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a6a97711acf1a7e44825221c2398f48.jpg
ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" на правом берегу Днепра в Херсонской области танк, грузовик и самоходную артустановку "Гвоздика" ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России."На правом берегу Днепра были обнаружены самоходная установка 2С1 "Гвоздика", грузовой автомобиль и танк ВСУ. Для их уничтожения командованием соединения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты", - рассказали в ведомстве.Поиск и уничтожение техники противника велись ночью с использованием тепловизоров которыми оснащены современные средства контроля и поражения противника. Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и передислоцировались в безопасный район.Как отметили в Минобороны, бойцы ВДВ из группировки "Днепр" ежедневно уничтожают и выводят из строя технику ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20231213/lantset-1915436649.html
днепр (город)
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918615166_328:0:1768:1080_1920x0_80_0_0_71cb6854f8e64c55b9cc2c242dde00e2.jpg
Уничтожение военной техники ВСУ в Херсонской области
Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" танк, грузовик и САУ "Гвоздика" ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
2023-12-28T04:08
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), россия, вооруженные силы украины, херсонская область
Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
На правом берегу Днепра "Ланцетами" подбили САУ "Гвоздика" и танк ВСУ
Десантники "Ланцетами" подбили на правом берегу Днепра танк и "Гвоздику" ВСУ
ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" на правом берегу Днепра в Херсонской области танк, грузовик и самоходную артустановку "Гвоздика" ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"На правом берегу Днепра были обнаружены самоходная установка 2С1 "Гвоздика", грузовой автомобиль и танк ВСУ. Для их уничтожения командованием соединения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты", - рассказали в ведомстве.
Поиск и уничтожение техники противника велись ночью с использованием тепловизоров которыми оснащены современные средства контроля и поражения противника. Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и передислоцировались в безопасный район.
Как отметили в Минобороны, бойцы ВДВ из группировки "Днепр" ежедневно уничтожают и выводят из строя технику ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ