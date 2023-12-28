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На правом берегу Днепра "Ланцетами" подбили САУ "Гвоздика" и танк ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
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04:08 28.12.2023 (обновлено: 08:50 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/lantset-1918600805.html
На правом берегу Днепра "Ланцетами" подбили САУ "Гвоздика" и танк ВСУ
На правом берегу Днепра "Ланцетами" подбили САУ "Гвоздика" и танк ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
На правом берегу Днепра "Ланцетами" подбили САУ "Гвоздика" и танк ВСУ
Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" на правом берегу Днепра в Херсонской области танк, грузовик и самоходную артустановку "Гвоздика" ВСУ, сообщили... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:08
2023-12-28T08:50
днепр (город)
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" на правом берегу Днепра в Херсонской области танк, грузовик и самоходную артустановку "Гвоздика" ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России.&quot;На правом берегу Днепра были обнаружены самоходная установка 2С1 &quot;Гвоздика&quot;, грузовой автомобиль и танк ВСУ. Для их уничтожения командованием соединения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы &quot;Ланцет&quot;, запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации &quot;крылатой пехоты&quot;, - рассказали в ведомстве.Поиск и уничтожение техники противника велись ночью с использованием тепловизоров которыми оснащены современные средства контроля и поражения противника. Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и передислоцировались в безопасный район.Как отметили в Минобороны, бойцы ВДВ из группировки "Днепр" ежедневно уничтожают и выводят из строя технику ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20231213/lantset-1915436649.html
днепр (город)
россия
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РИА Новости
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Уничтожение военной техники ВСУ в Херсонской области
Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" танк, грузовик и САУ "Гвоздика" ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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РИА Новости
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5
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днепр (город), россия, вооруженные силы украины, херсонская область
Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
На правом берегу Днепра "Ланцетами" подбили САУ "Гвоздика" и танк ВСУ

Десантники "Ланцетами" подбили на правом берегу Днепра танк и "Гвоздику" ВСУ

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" на правом берегу Днепра в Херсонской области танк, грузовик и самоходную артустановку "Гвоздика" ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России.
«

"На правом берегу Днепра были обнаружены самоходная установка 2С1 "Гвоздика", грузовой автомобиль и танк ВСУ. Для их уничтожения командованием соединения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты", - рассказали в ведомстве.

Поиск и уничтожение техники противника велись ночью с использованием тепловизоров которыми оснащены современные средства контроля и поражения противника. Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и передислоцировались в безопасный район.
Как отметили в Минобороны, бойцы ВДВ из группировки "Днепр" ежедневно уничтожают и выводят из строя технику ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Уничтожение Ланцетами двух танков и самоходных орудий ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ
13 декабря, 04:45
 
Днепр (город)РоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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