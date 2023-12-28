https://ria.ru/20231228/krivoy_rog-1918599730.html
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2023
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в четверг утром в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T03:43
2023-12-28T03:43
2023-12-28T03:43
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг утром в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское агентство УНИАН. "Сообщается о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Днепропетровской области прозвучал в 2.48 мск. Кроме того, в 3.05 воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231228/kherson-1918595680.html
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кривой рог, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
УНИАН: в городе Кривой Рог в Днепропетровской области прогремели взрывы