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В Приморье спасли кота с переломанным хвостом и травмой лапы - РИА Новости, 28.12.2023
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16:29 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/kot-1918805152.html
В Приморье спасли кота с переломанным хвостом и травмой лапы
В Приморье спасли кота с переломанным хвостом и травмой лапы - РИА Новости, 28.12.2023
В Приморье спасли кота с переломанным хвостом и травмой лапы
Волонтеры спасли кота с переломами хвоста и вывихнутой лапой, который оказался на улице в Приморье, сообщила РИА Новости волонтер группы помощи бездомным... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:29
2023-12-28T16:29
уссурийск
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек - РИА Новости. Волонтеры спасли кота с переломами хвоста и вывихнутой лапой, который оказался на улице в Приморье, сообщила РИА Новости волонтер группы помощи бездомным животным "Друг" Людмила Пыркова. "Мы спасли кота, у которого оказалась вывихнута лапа и в трех местах переломан хвост. К сожалению, хвост пришлось ампутировать, но лапу сохранить удалось. Кота отвезли в Уссурийск, где его спас замечательный хирург Егор Ибрагимов: операция прошла успешно. Ветеринары исправили вывихнутую лапу, животное восстанавливается", - сказала Пыркова. По ее словам, переломы хвоста, скорее всего, произошли из-за того, что животное кто-то пнул. Травма на лапе оказалась застарелой. Собеседница предоставила агентству видео, на котором видно, как кот, жалобно мяуча, с трудом передвигался на трех лапах. "Для ветеринаров этот случай оказался не совсем обычный, потому что подобные травмы у котов бывают редко. Как они сказали, "интересный пациент" мог повредить лапу, в том числе, и при травме", - уточнила собеседница агентства, добавив, что кота назвали Мартин, его временно взяла к себе волонтер.
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уссурийск
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уссурийск, россия
Уссурийск, Россия
В Приморье спасли кота с переломанным хвостом и травмой лапы

В Приморье волонтеры спасли кота с переломанным хвостом и вывихнутой лапой

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКошка в приюте
Кошка в приюте - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек - РИА Новости. Волонтеры спасли кота с переломами хвоста и вывихнутой лапой, который оказался на улице в Приморье, сообщила РИА Новости волонтер группы помощи бездомным животным "Друг" Людмила Пыркова.
«
"Мы спасли кота, у которого оказалась вывихнута лапа и в трех местах переломан хвост. К сожалению, хвост пришлось ампутировать, но лапу сохранить удалось. Кота отвезли в Уссурийск, где его спас замечательный хирург Егор Ибрагимов: операция прошла успешно. Ветеринары исправили вывихнутую лапу, животное восстанавливается", - сказала Пыркова.
По ее словам, переломы хвоста, скорее всего, произошли из-за того, что животное кто-то пнул. Травма на лапе оказалась застарелой. Собеседница предоставила агентству видео, на котором видно, как кот, жалобно мяуча, с трудом передвигался на трех лапах.
«
"Для ветеринаров этот случай оказался не совсем обычный, потому что подобные травмы у котов бывают редко. Как они сказали, "интересный пациент" мог повредить лапу, в том числе, и при травме", - уточнила собеседница агентства, добавив, что кота назвали Мартин, его временно взяла к себе волонтер.
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