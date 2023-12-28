https://ria.ru/20231228/kot-1918805152.html

В Приморье спасли кота с переломанным хвостом и травмой лапы

В Приморье спасли кота с переломанным хвостом и травмой лапы - РИА Новости, 28.12.2023

В Приморье спасли кота с переломанным хвостом и травмой лапы

Волонтеры спасли кота с переломами хвоста и вывихнутой лапой, который оказался на улице в Приморье, сообщила РИА Новости волонтер группы помощи бездомным... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:29

2023-12-28T16:29

2023-12-28T16:29

уссурийск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек - РИА Новости. Волонтеры спасли кота с переломами хвоста и вывихнутой лапой, который оказался на улице в Приморье, сообщила РИА Новости волонтер группы помощи бездомным животным "Друг" Людмила Пыркова. "Мы спасли кота, у которого оказалась вывихнута лапа и в трех местах переломан хвост. К сожалению, хвост пришлось ампутировать, но лапу сохранить удалось. Кота отвезли в Уссурийск, где его спас замечательный хирург Егор Ибрагимов: операция прошла успешно. Ветеринары исправили вывихнутую лапу, животное восстанавливается", - сказала Пыркова. По ее словам, переломы хвоста, скорее всего, произошли из-за того, что животное кто-то пнул. Травма на лапе оказалась застарелой. Собеседница предоставила агентству видео, на котором видно, как кот, жалобно мяуча, с трудом передвигался на трех лапах. "Для ветеринаров этот случай оказался не совсем обычный, потому что подобные травмы у котов бывают редко. Как они сказали, "интересный пациент" мог повредить лапу, в том числе, и при травме", - уточнила собеседница агентства, добавив, что кота назвали Мартин, его временно взяла к себе волонтер.

https://ria.ru/20231213/pozhar-1915454845.html

уссурийск

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