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Ульянов исключил предпосылки для контакта с США по контролю над вооружением - РИА Новости, 28.12.2023
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03:08 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/kontrol-1918598558.html
Ульянов исключил предпосылки для контакта с США по контролю над вооружением
Ульянов исключил предпосылки для контакта с США по контролю над вооружением - РИА Новости, 28.12.2023
Ульянов исключил предпосылки для контакта с США по контролю над вооружением
Предпосылок для возобновления диалога между США и Россией по контролю над вооружениями пока нет, поскольку политика Вашингтона нацелена на обострение... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T03:08
2023-12-28T03:08
россия
сша
вашингтон (штат)
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
нато
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ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Предпосылок для возобновления диалога между США и Россией по контролю над вооружениями пока нет, поскольку политика Вашингтона нацелена на обострение двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Предпосылок нет. Наоборот, вся политика США направлена на обострение наших отношений", - сказал Ульянов, комментируя возможность возвращения двух стран к обсуждению рисков в ядерной сфере. Как отметил дипломат, Москва считает "совершенно нереалистичным" обсуждать возможность допуска американских специалистов для инспекций на ядерных объектах РФ при текущем состоянии отношений между странами. "Как будет выглядеть новый договор (после истечения ДСНВ в 2026 году – ред.), никто, наверное, не знает. Это будет зависеть от положения дел на международной арене, от состояния дел в военно-политической сфере", - добавил постпред. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон должна была сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
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россия, сша, вашингтон (штат), михаил ульянов (дипломат), владимир путин, нато
Россия, США, Вашингтон (штат), Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, НАТО
Ульянов исключил предпосылки для контакта с США по контролю над вооружением

Ульянов: Россия не видит предпосылок для контактов с США по контролю над оружием

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабота расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Предпосылок для возобновления диалога между США и Россией по контролю над вооружениями пока нет, поскольку политика Вашингтона нацелена на обострение двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Предпосылок нет. Наоборот, вся политика США направлена на обострение наших отношений", - сказал Ульянов, комментируя возможность возвращения двух стран к обсуждению рисков в ядерной сфере.
Как отметил дипломат, Москва считает "совершенно нереалистичным" обсуждать возможность допуска американских специалистов для инспекций на ядерных объектах РФ при текущем состоянии отношений между странами.
"Как будет выглядеть новый договор (после истечения ДСНВ в 2026 году – ред.), никто, наверное, не знает. Это будет зависеть от положения дел на международной арене, от состояния дел в военно-политической сфере", - добавил постпред.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон должна была сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Рябков рассказал об изучении предложения США по контролю над вооружениями
9 ноября, 18:37
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Михаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинНАТО
 
 
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