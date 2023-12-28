https://ria.ru/20231228/komissiya-1918638232.html

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП - РИА Новости, 28.12.2023

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП

ЦБ решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:13

2023-12-28T10:13

2023-12-28T15:44

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ЦБ решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор. "Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия", — уточнили в Банке России.Ранее льготный период для банков по этой операции должен был завершиться до 1 июля 2024 года.Кроме того, с 1 апреля 2024-го регулятор также отменил комиссии банкам по таким операциям в СБП, как перевод россиянам кешбэка и его возврат продавцу при отказе от покупки.По мнению регулятора, этот шаг сделает программу лояльности СБП привлекательнее не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков.В ЦБ также напомнили, что россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП. Новый лимит начнет действовать с 1 мая — одновременно со вступлением в силу соответствующего закона.При этом в Банке России указали, что размер переводов без комиссии между гражданами не изменится и составит 100 тысяч рублей в месяц. Не поменяется и комиссия за операции больше этой суммы — 0,5 процента от размера перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20231205/sbp-1913948506.html

https://ria.ru/20230617/sbp-1878814863.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия