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ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП - РИА Новости, 28.12.2023
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10:13 28.12.2023 (обновлено: 15:44 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/komissiya-1918638232.html
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП - РИА Новости, 28.12.2023
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП
ЦБ решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:13
2023-12-28T15:44
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ЦБ решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор. "Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия", — уточнили в Банке России.Ранее льготный период для банков по этой операции должен был завершиться до 1 июля 2024 года.Кроме того, с 1 апреля 2024-го регулятор также отменил комиссии банкам по таким операциям в СБП, как перевод россиянам кешбэка и его возврат продавцу при отказе от покупки.По мнению регулятора, этот шаг сделает программу лояльности СБП привлекательнее не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков.В ЦБ также напомнили, что россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП. Новый лимит начнет действовать с 1 мая — одновременно со вступлением в силу соответствующего закона.При этом в Банке России указали, что размер переводов без комиссии между гражданами не изменится и составит 100 тысяч рублей в месяц. Не поменяется и комиссия за операции больше этой суммы — 0,5 процента от размера перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20231205/sbp-1913948506.html
https://ria.ru/20230617/sbp-1878814863.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП

ЦБ решил отменить комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП

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Логотип приложения СБПэй на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ЦБ решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор.
«
"Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия", — уточнили в Банке России.
Ранее льготный период для банков по этой операции должен был завершиться до 1 июля 2024 года.
Кроме того, с 1 апреля 2024-го регулятор также отменил комиссии банкам по таким операциям в СБП, как перевод россиянам кешбэка и его возврат продавцу при отказе от покупки.
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По мнению регулятора, этот шаг сделает программу лояльности СБП привлекательнее не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков.
В ЦБ также напомнили, что россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП. Новый лимит начнет действовать с 1 мая — одновременно со вступлением в силу соответствующего закона.
При этом в Банке России указали, что размер переводов без комиссии между гражданами не изменится и составит 100 тысяч рублей в месяц. Не поменяется и комиссия за операции больше этой суммы — 0,5 процента от размера перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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