https://ria.ru/20231228/knr-1918699494.html

Китай готов углублять взаимное доверие с Россией в военной сфере

Китай готов углублять взаимное доверие с Россией в военной сфере - РИА Новости, 28.12.2023

Китай готов углублять взаимное доверие с Россией в военной сфере

Китай готов углублять взаимное доверие с Россией в военной сфере, а также вносить совместный вклад в поддержание международной и региональной безопасности,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:43

2023-12-28T11:43

2023-12-28T11:51

россия

китай

владимир путин

у цянь

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ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Китай готов углублять взаимное доверие с Россией в военной сфере, а также вносить совместный вклад в поддержание международной и региональной безопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги года на ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что Россия и Китай сотрудничают в военной, в экономической и в гуманитарной областях, но не создают блоки и не дружат против третьих стран."Мы обратили внимание на положительную оценку, которую президент РФ Владимир Путин дал двусторонним отношениям, и в том числе отношениям между военными Китая и России", - заявил У Цянь.Он отметил, что под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения РФ и КНР в последние годы устойчиво развивались, сотрудничество между военными продолжало углубляться, а стратегическое содержание отношений двух стран непрерывно обогащалось."Военные КНР готовы прикладывать совместные с российскими военными усилия для полной реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегического взаимодействия и координации, регулярной организации совместных морских и воздушных патрулирований, а также для укрепления обменов и сотрудничества между вооруженными силами двух стран в совместных военных учениях, совместных тренировках, подготовке личного состава и других областях", - указал У Цянь.По его словам, китайское военные готовы вместе с ВС РФ "продолжать углублять взаимное доверие в военной сфере, работать вместе над реализацией "Инициативы по глобальной безопасности", совместно защищать международную справедливость и беспристрастность, вносить новый вклад в поддержание международной и региональной безопасности и стабильности, а также служить делу построения Сообщества единой судьбы человечества".

https://ria.ru/20231228/chernyshenko-1918627541.html

https://ria.ru/20231226/sotrudnichestvo-1918142472.html

россия

китай

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россия, китай, владимир путин, у цянь