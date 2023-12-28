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Ким Чен Ын поручил ускорить подготовку для борьбы с враждебными шагами США
Ким Чен Ын поручил ускорить подготовку для борьбы с враждебными шагами США - РИА Новости, 28.12.2023
Ким Чен Ын поручил ускорить подготовку для борьбы с враждебными шагами США
Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил военному сектору страны ускорить военные приготовления для противостояния беспрецедентным "конфронтационным шагам" со стороны США, РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T01:09
2023-12-28T01:09
2023-12-28T01:09
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил военному сектору страны ускорить военные приготовления для противостояния беспрецедентным "конфронтационным шагам" со стороны США, передает агентство Рейтер. "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил военным, военной промышленности, а также сектору ядерного оружия ускорить военные приготовления для противостояния тому, что он назвал беспрецедентными "конфронтационными шагами" со стороны Соединенных Штатов", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее ЦТАК передавало, что заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон резко осудила "провокации" США и их союзников на Корейском полуострове, обвинив их в угрозах миру и стабильности в регионе, и призвала СБ ООН и международное сообщество осудить такие действия.
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Ким Чен Ын поручил ускорить подготовку для борьбы с враждебными шагами США
Reuters: Ким Чен Ын поручил военным ускорить подготовку по противостоянию с США