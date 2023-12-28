https://ria.ru/20231228/kitay-1918637307.html
В Китае учатся около 12 тысяч российских студентов, сообщил Чернышенко
В Китае учатся около 12 тысяч российских студентов, сообщил Чернышенко - РИА Новости, 28.12.2023
В Китае учатся около 12 тысяч российских студентов, сообщил Чернышенко
Около 12 тысяч российских студентов учатся в Китае и их число растет, также в России обучаются около 27 тысяч китайских студентов, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:07
2023-12-28T10:07
2023-12-28T10:07
китай
россия
дмитрий чернышенко
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около 12 тысяч российских студентов учатся в Китае и их число растет, также в России обучаются около 27 тысяч китайских студентов, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Обмен между нашими странами характеризуется, наверное, количеством студентов, которые обучаются и в Китае, и в России. У нас порядка 12 тысяч наших ребят обучаются в Китае, эта цифра растет, и китайских студентов около 27 тысяч обучаются в нашей стране", - сказал Чернышенко. Чернышенко подчеркнул, что обучение в другой стране помогает погрузиться в национальную культуру, что способствует развитию отношений между странами.
https://ria.ru/20231228/kitay-1918608801.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, дмитрий чернышенко, в мире
Китай, Россия, Дмитрий Чернышенко, В мире
В Китае учатся около 12 тысяч российских студентов, сообщил Чернышенко
Чернышенко: в Китае учатся около 12 тысяч российских студентов, число их растет