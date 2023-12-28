https://ria.ru/20231228/kitay-1918637307.html

В Китае учатся около 12 тысяч российских студентов, сообщил Чернышенко

В Китае учатся около 12 тысяч российских студентов, сообщил Чернышенко - РИА Новости, 28.12.2023

В Китае учатся около 12 тысяч российских студентов, сообщил Чернышенко

Около 12 тысяч российских студентов учатся в Китае и их число растет, также в России обучаются около 27 тысяч китайских студентов, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:07

2023-12-28T10:07

2023-12-28T10:07

китай

россия

дмитрий чернышенко

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около 12 тысяч российских студентов учатся в Китае и их число растет, также в России обучаются около 27 тысяч китайских студентов, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Обмен между нашими странами характеризуется, наверное, количеством студентов, которые обучаются и в Китае, и в России. У нас порядка 12 тысяч наших ребят обучаются в Китае, эта цифра растет, и китайских студентов около 27 тысяч обучаются в нашей стране", - сказал Чернышенко. Чернышенко подчеркнул, что обучение в другой стране помогает погрузиться в национальную культуру, что способствует развитию отношений между странами.

https://ria.ru/20231228/kitay-1918608801.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, дмитрий чернышенко, в мире