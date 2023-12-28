https://ria.ru/20231228/kitay-1918608801.html
Чернышенко оценил расчеты в нацвалюте между Россией и Китаем
Чернышенко оценил расчеты в нацвалюте между Россией и Китаем - РИА Новости, 28.12.2023
Чернышенко оценил расчеты в нацвалюте между Россией и Китаем
Расчеты в национальной валюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:58
2023-12-28T06:58
2023-12-28T09:37
россия
китай
дмитрий чернышенко
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Расчеты в национальной валюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "У нас рост был в прошлом году нашего товарооборота больше 36%, в этом году динамика сохраняется – 26,7% тоже рост. Это, в общем-то, небывалый рост. Важно отметить, что в наших торговых отношениях расчеты в национальных валютах составляют почти 92%. Это говорит о том, что Россия и Китай выстроили высокоэффективную, независимую от западников систему торгово-экономического взаимодействия", - сказал Чернышенко. Он отметил, что кроме торговли, развиваются и зарекомендовали себя и другие проекты, как, например, Перекрестные годы двух стран.
https://ria.ru/20231019/sechin-1903738568.html
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Чернышенко: "Расчеты в нацвалюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%"
Расчеты в нацвалюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, заявил РИА Новости вице-премьер Чернышенко.
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россия, китай, дмитрий чернышенко, экономика
Россия, Китай, Дмитрий Чернышенко, Экономика
Чернышенко оценил расчеты в нацвалюте между Россией и Китаем
Чернышенко: расчеты в нацвалюте между Россией и КНР составляют почти 92%
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Расчеты в национальной валюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"У нас рост был в прошлом году нашего товарооборота больше 36%, в этом году динамика сохраняется – 26,7% тоже рост. Это, в общем-то, небывалый рост. Важно отметить, что в наших торговых отношениях расчеты в национальных валютах составляют почти 92%. Это говорит о том, что Россия и Китай выстроили высокоэффективную, независимую от западников систему торгово-экономического взаимодействия", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что кроме торговли, развиваются и зарекомендовали себя и другие проекты, как, например, Перекрестные годы двух стран.
Сечин призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с Китаем