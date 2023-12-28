Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко оценил расчеты в нацвалюте между Россией и Китаем - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 28.12.2023 (обновлено: 09:37 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/kitay-1918608801.html
Чернышенко оценил расчеты в нацвалюте между Россией и Китаем
Чернышенко оценил расчеты в нацвалюте между Россией и Китаем - РИА Новости, 28.12.2023
Чернышенко оценил расчеты в нацвалюте между Россией и Китаем
Расчеты в национальной валюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:58
2023-12-28T09:37
россия
китай
дмитрий чернышенко
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918622182_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78d815f865920ffb62f32ec9b48f502d.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Расчеты в национальной валюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "У нас рост был в прошлом году нашего товарооборота больше 36%, в этом году динамика сохраняется – 26,7% тоже рост. Это, в общем-то, небывалый рост. Важно отметить, что в наших торговых отношениях расчеты в национальных валютах составляют почти 92%. Это говорит о том, что Россия и Китай выстроили высокоэффективную, независимую от западников систему торгово-экономического взаимодействия", - сказал Чернышенко. Он отметил, что кроме торговли, развиваются и зарекомендовали себя и другие проекты, как, например, Перекрестные годы двух стран.
https://ria.ru/20231019/sechin-1903738568.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Чернышенко: "Расчеты в нацвалюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%"
Расчеты в нацвалюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, заявил РИА Новости вице-премьер Чернышенко.
2023-12-28T06:58
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918622182_29:0:1469:1080_1920x0_80_0_0_32c555879c4db99d11507eb4573f5c39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, дмитрий чернышенко, экономика
Россия, Китай, Дмитрий Чернышенко, Экономика
Чернышенко оценил расчеты в нацвалюте между Россией и Китаем

Чернышенко: расчеты в нацвалюте между Россией и КНР составляют почти 92%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Расчеты в национальной валюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"У нас рост был в прошлом году нашего товарооборота больше 36%, в этом году динамика сохраняется – 26,7% тоже рост. Это, в общем-то, небывалый рост. Важно отметить, что в наших торговых отношениях расчеты в национальных валютах составляют почти 92%. Это говорит о том, что Россия и Китай выстроили высокоэффективную, независимую от западников систему торгово-экономического взаимодействия", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что кроме торговли, развиваются и зарекомендовали себя и другие проекты, как, например, Перекрестные годы двух стран.
Рубль и Юань - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Сечин призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с Китаем
19 октября, 06:15
 
РоссияКитайДмитрий ЧернышенкоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала