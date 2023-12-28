https://ria.ru/20231228/kitay-1918608801.html

Чернышенко оценил расчеты в нацвалюте между Россией и Китаем

Чернышенко оценил расчеты в нацвалюте между Россией и Китаем - РИА Новости, 28.12.2023

Чернышенко оценил расчеты в нацвалюте между Россией и Китаем

Расчеты в национальной валюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T06:58

2023-12-28T06:58

2023-12-28T09:37

россия

китай

дмитрий чернышенко

экономика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Расчеты в национальной валюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "У нас рост был в прошлом году нашего товарооборота больше 36%, в этом году динамика сохраняется – 26,7% тоже рост. Это, в общем-то, небывалый рост. Важно отметить, что в наших торговых отношениях расчеты в национальных валютах составляют почти 92%. Это говорит о том, что Россия и Китай выстроили высокоэффективную, независимую от западников систему торгово-экономического взаимодействия", - сказал Чернышенко. Он отметил, что кроме торговли, развиваются и зарекомендовали себя и другие проекты, как, например, Перекрестные годы двух стран.

https://ria.ru/20231019/sechin-1903738568.html

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Чернышенко: "Расчеты в нацвалюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%" Расчеты в нацвалюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, заявил РИА Новости вице-премьер Чернышенко. 2023-12-28T06:58 true PT1M13S

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россия, китай, дмитрий чернышенко, экономика