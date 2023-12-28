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Юрист Киркорова прокомментировал ситуацию с лишением артиста звания - РИА Новости, 28.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:34 28.12.2023 (обновлено: 19:33 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/kirkorov-1918820144.html
Юрист Киркорова прокомментировал ситуацию с лишением артиста звания
Юрист Киркорова прокомментировал ситуацию с лишением артиста звания - РИА Новости, 28.12.2023
Юрист Киркорова прокомментировал ситуацию с лишением артиста звания
Участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" не может быть основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания Народного артиста,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:34
2023-12-28T19:33
культура
олимпийские игры
москва
филипп киркоров
александр добровинский
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" не может быть основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания Народного артиста, рассказал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский. Ранее Минкультуры попросили лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке с обнаженным дресс-кодом в клубе "Мутабор". "Звание народного артиста Филиппу Киркорову было присвоено за творчество, как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмем Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой", - сказал Добровинский. Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
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олимпийские игры, москва, филипп киркоров, александр добровинский, анастасия ивлеева
Культура, Олимпийские игры, Москва, Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Анастасия Ивлеева
Юрист Киркорова прокомментировал ситуацию с лишением артиста звания

Адвокат Киркорова: вечеринка не может быть основанием для лишения артиста звания

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" не может быть основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания Народного артиста, рассказал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский.
Ранее Минкультуры попросили лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке с обнаженным дресс-кодом в клубе "Мутабор".
«
"Звание народного артиста Филиппу Киркорову было присвоено за творчество, как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмем Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой", - сказал Добровинский.
Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
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КультураОлимпийские игрыМоскваФилипп КиркоровАлександр ДобровинскийАнастасия Ивлеева
 
 
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