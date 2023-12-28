https://ria.ru/20231228/kirkorov-1918820144.html

Юрист Киркорова прокомментировал ситуацию с лишением артиста звания

Юрист Киркорова прокомментировал ситуацию с лишением артиста звания - РИА Новости, 28.12.2023

Юрист Киркорова прокомментировал ситуацию с лишением артиста звания

Участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" не может быть основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания Народного артиста,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:34

2023-12-28T17:34

2023-12-28T19:33

культура

олимпийские игры

москва

филипп киркоров

александр добровинский

анастасия ивлеева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917313838_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_70b00d954867b8012e6fde6c50e6410e.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" не может быть основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания Народного артиста, рассказал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский. Ранее Минкультуры попросили лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке с обнаженным дресс-кодом в клубе "Мутабор". "Звание народного артиста Филиппу Киркорову было присвоено за творчество, как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмем Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой", - сказал Добровинский. Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.

https://ria.ru/20231228/kirkorov-1918676597.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олимпийские игры, москва, филипп киркоров, александр добровинский, анастасия ивлеева